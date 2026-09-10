Die Reha kommt nach Hause: Mobile Remobilisation im Mürztal gestartet

Ältere Menschen werden nach Operationen, Unfällen oder schweren Erkrankungen direkt zu Hause dabei unterstützt, ihren Alltag wieder möglichst selbstständig zu bewältigen.

Seit Anfang August bietet das LKH Hochsteiermark, Standort Mürzzuschlag, eine mobile geriatrische Remobilisation – kurz mobiREM – im Mürztal an. Das neue Team besteht derzeit aus sechs Personen. Ab Herbst wird es durch ein weiteres Mitglied im Bereich Physiotherapie verstärkt. Die Behandlung findet direkt bei Patientinnen und Patienten zu Hause statt, die nach einem Akutereignis weitere Unterstützung benötigen, um ihre Selbstständigkeit im Alltag zurückzugewinnen.

Das Angebot richtet sich so an ältere, multimorbide Menschen, die etwa nach einer Operation, einem Unfall, einer schweren Infektion oder einem Krankenhausaufenthalt Unterstützung bei ihrer Remobilisation benötigen. Statt für die weitere Therapie eine stationäre oder tagesambulante Einrichtung aufsuchen zu müssen, werden sie von einem spezialisierten Team in ihrem eigenen Zuhause betreut.

Unser Ziel ist es, Patientinnen und Patienten dabei zu unterstützen, möglichst viel Selbstständigkeit zurückzugewinnen. — Andreas Köck , Projektleiter mobiREM

„Mit dem Start in Mürzzuschlag können wir mobiREM nun auch den Menschen im Mürztal anbieten und damit die geriatrische Versorgung in der Region um ein wichtiges Angebot ergänzen“, sagt Andreas Köck, Projektleiter von mobiREM, und erklärt weiter: „Unser Ziel ist es, Patientinnen und Patienten dabei zu unterstützen, möglichst viel Selbstständigkeit zurückzugewinnen und so lange wie möglich sicher in ihrer vertrauten Umgebung leben zu können.“

Der eigene Alltag wird zum Trainingsfeld

Auf Basis eines umfassenden geriatrischen Assessments wird dabei für jeden Patienten ein individueller Behandlungsplan erstellt. Die Betreuung erfolgt über mehrere Wochen direkt im häuslichen Umfeld. Gerade darin liegt ein zentraler Ansatz von mobiREM: Die Therapie findet dort statt, wo die alltäglichen Herausforderungen auftreten – etwa beim Aufstehen, beim Gehen in der Wohnung, oder beim Treppensteigen.

„Der große Vorteil des mobilen Angebots liegt darin, dass wir die individuelle Lebenssituation der Patientinnen und Patienten unmittelbar berücksichtigen können“, erklärt Renate Redl, Ärztin im mobiREM-Team Mürzzuschlag. Sie hält fest: „Medizinische Betreuung und therapeutische Maßnahmen können dadurch gezielt auf jene Fähigkeiten ausgerichtet werden, die für einen möglichst selbstständigen Alltag zu Hause besonders wichtig sind.“

Angehörige und Betreuungspersonen werden einbezogen

Aus physiotherapeutischer Sicht bietet das häusliche Umfeld besondere Möglichkeiten: „Wir können direkt mit den Gegebenheiten arbeiten, die für die Patient*innen im täglichen Leben relevant sind“, sagt Franziska Schmoll, Physiotherapeutin im mobiREM-Team Mürzzuschlag. „So können beispielsweise Bewegungsabläufe, sicheres Gehen oder das Bewältigen von Stufen unter genau jenen Bedingungen trainiert werden, die auch nach Abschluss der Therapie im Alltag eine Rolle spielen.“

Auch Angehörige und Betreuungspersonen können in die Therapie eingebunden werden. Sie erhalten bei Bedarf konkrete Anleitungen und Hilfestellungen, um die Patientinnen und Patienten im Alltag bestmöglich zu unterstützen. Darüber hinaus können etwa Fragen zur Wohnsituation oder zu weiterführenden Unterstützungsangeboten gemeinsam mit dem multiprofessionellen Team behandelt werden.