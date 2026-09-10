Rundfahrten mit Fiat 500 in Rom sorgen für Ärger mit Taxifahrern

Für rund 250 Euro können Touristen Rom im alten Fiat 500 erkunden. Doch die Oldtimer-Rundfahrten sorgen für Ärger: Taxifahrer kritisieren die Werbung um Kunden auf der Straße.

Mit Rundfahrten in Fiat-500-Oldtimern werben in Rom immer mehr Anbieter um zahlungskräftige Touristen. Taxifahrer kritisieren die Angebote und werfen den Fahrern vor, Kunden entgegen den Vorschriften direkt auf der Straße anzusprechen. Um rund 250 Euro werden nach Medienberichten etwa 90-minütige Rundfahrten durch das historische Zentrum an Bord der traditionsreichen „Spiaggina“ angeboten.

Die offenen Fiat-500-Modelle aus den 1960er-Jahren sind inzwischen an mehreren touristischen Brennpunkten der italienischen Hauptstadt unterwegs. Die Touren führen unter anderem am Kolosseum, Pantheon und der Piazza Navona vorbei.

Streit um das Anwerben von Fahrgästen

Besonders umstritten ist die Art der Kundenwerbung. Nach den für Mietwagen mit Fahrer (NCC) geltenden Vorschriften dürfen diese Anbieter Fahrgäste grundsätzlich nicht auf der Straße oder an Sehenswürdigkeiten anwerben. Fahrten müssen zuvor bei der jeweiligen Betriebsstätte oder über elektronische Systeme gebucht werden. Das sogenannte Anwerben „auf der Straße“ ist dagegen Taxifahrern vorbehalten.

Taxifahrer haben deshalb die Stadtpolizei aufgefordert, verstärkt gegen solche Angebote vorzugehen. Der Verband Taxitalia verwies auf ein Video, das in Chatgruppen von Taxifahrern verbreitet wird. Darauf ist am Gianicolo-Hügel ein Fahrer eines weißen Fiat 500 zu sehen, der einem potenziellen Kunden eine rund 90-minütige Stadtrundfahrt für 250 Euro anbietet. Im Hintergrund ist eine Streife der Stadtpolizei zu sehen.

Mehrere Beschwerden bei den Behörden

Nach Angaben des Verbands seien bei den Behörden bereits mehrfach Beschwerden über die Angebote eingegangen. Die Taxifahrer beklagen eine unterschiedliche Behandlung und fordern konsequente Kontrollen. Rechtliche Grundlage für den Betrieb von Mietwagen mit Fahrer ist unter anderem das italienische Gesetz über den öffentlichen Individualverkehr von 1992. Danach müssen Buchungen für NCC-Fahrten grundsätzlich bei der Betriebsstätte oder über technische Kommunikationsmittel erfolgen. Bei Verstößen sind unter anderem die Aussetzung der Tätigkeit und der Entzug der beruflichen Zulassung möglich.

Die „Spiagginas“ sind Teil eines wachsenden Angebots an touristischen Fahrten durch Rom. Neben den historischen Kleinwagen sind auch zahlreiche Golf-Carts im Zentrum unterwegs. Die zunehmende Zahl solcher Fahrzeuge sorgt zugleich für Diskussionen über Verkehr und die Nutzung des ohnehin stark belasteten historischen Stadtzentrums.