Interspar spendet beachtlichen Betrag an St. Veiter Florianis

Im Zuge der Pfandbonspende von Interspar wurden kürzlich etwa 2000 Euro an die Freiwillige Feuerwehr (FF) St. Veit übergeben.

Seit der Einführung des Einwegpfands bietet Interspar allen Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, ihre Pfandgutschrift direkt am Leergutautomaten zu spenden. Ein Anteil des letztjährigen Gesamtspendenbetrags von über 100.000 Euro wurde nun an die Freiwillige Feuerwehr (FF) St. Veit übergeben. Marlene Bernhart, Interspar-Geschäftsleiterin St. Veit, überreichte die gesammelten Spenden an Kommandant Elias Popek. Mit Anfang 2025 startete die Zusammenarbeit zwischen dem Österreichischen Bundesfeuerwehrverband und dem Unternehmen.

Die Pfandbonspende in Höhe von fast 2000 Euro wurde für die Anschaffung eines Überdruckbelüfters für die neue Drehleiter der FF St. Veit verwendet. Das Gerät unterstützt die Einsatzkräfte bei der Entrauchung von Gebäuden und ergänzt die technische Ausstattung der neuen Drehleiter. Mit der Investition konnte die Feuerwehr ihre Einsatzmöglichkeiten im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes weiter ausbauen.

Großer Dank

Popek bedankt sich für die Spende: „Es ist schön zu sehen, wie groß die Bereitschaft ist, das ehrenamtliche Engagement in unserer Region zu unterstützen. Diese Wertschätzung freut unsere Feuerwehrmitglieder sehr und bestärkt uns in unserem täglichen Einsatz für die Gemeinschaft.“

Interspar Österreich-Geschäftsführer Johannes Holzleitner ergänzt: „Mit Unterstützung unserer Kundinnen und Kunden können Feuerwehren vor Ort bei wichtigen Anschaffungen unterstützt werden. Die Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Bundesfeuerwehrverband zeigt, wie einfach gesellschaftliches Engagement im Alltag möglich ist. Die Möglichkeit der Pfandbonspende besteht auch in diesem Jahr.