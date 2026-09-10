Austrian Airlines fliegt ab Dezember wieder nach Dubai

Mit dem 12. Dezember nimmt die AUA wieder Flüge in die Metropole am Persischen Golf auf. Konzernmutter Lufthansa startet bereits im Oktober.

Mit dem 12. Dezember nimmt Austrian Airlines die Flüge von Wien nach Dubai wieder auf. Fünf Verbindungen mit einem Airbus A320neo pro Woche stehen aktuell auf dem Plan. Die Destination war im Zuge des Kriegs im Nahen Osten gestrichen worden. Auch die anderen Fluggesellschaften der Lufthansa-Gruppe, zu denen die AUA gehört, nehmen ihre Verbindungen nach Dubai ab Ende Oktober schrittweise wieder auf.

In der Spitze sollen künftig bis zu 36 wöchentliche Flüge in die Vereinigten Arabischen Emirate angeboten werden, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Den Anfang macht die Kernmarke Lufthansa am 25. Oktober mit fünf wöchentlichen Verbindungen von München. Einen Tag später folgt die Strecke ab Frankfurt.

Auch die Swiss Airlines nimmt ihre Flüge ab Zürich wieder auf. Eurowings fliegt das Emirat ab November von Berlin, Stuttgart und Köln/Bonn an. Die Sicherheitslage in der Region werde weiterhin fortlaufend und in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden bewertet, hieß es.