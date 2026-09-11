Bittere Pleite eines Klagenfurter Kurierdienstes

Seit zwei Jahren betreibt Marin Pruteanu ein Kleintransportgewerbe. Jetzt allerdings beschäftigt sich das Konkursgericht mit dem Klagenfurter Unternehmen.

Über Gläubigerantrag wurde am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über das Unternehmen von Marin Pruteanu aus Klagenfurt eröffnet. Der Schuldner ist seit Anfang September 2024 im Bereich der Güterbeförderung tätig, bietet Post-, Kurier- und Expressdienste und betreibt ein Kleintransportgewerbe.

In seinem Fall müssen allerdings noch viele Fragen geklärt werden. So ist beispielsweise die Höhe der Passiva derzeit noch nicht bekannt. Ob Vermögen vorhanden ist, muss erst ermittelt werden. Ebenfalls unklar ist, ob aktuell noch Dienstnehmer beschäftigt sind und, ob das Unternehmen überhaupt weitergeführt wird.

Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Christof Mörtl bestellt. Etwaige Forderungen können bis zum 2. November 2026 über die Kreditschutzverbände angemeldet werden. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet dann am 16. November 2026 statt.