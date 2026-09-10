Getrockneter Krokodilskopf in Koffer in Italien gefunden

Italienische Behörden haben am Flughafen Turin einen getrockneten Krokodilskopf im Gepäck eines Passagiers entdeckt und beschlagnahmt. Der italienische Reisende war nach Angaben der Behörden aus Miami in den USA über Istanbul in die Türkei nach Italien gekommen. Der Kopf war getrocknet, in Papier eingewickelt und im Gepäck verstaut. Nach Angaben der italienischen Finanzpolizei und der Zollbehörde wurde das Fundstück beschlagnahmt.