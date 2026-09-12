Karolina Glanzer schaltet in der Küche des Traditionsgasthofes ab 10. Oktober die Herde ein – für Buschenschank-Tage, Törggelen, Weihnachtsfeiern und à la Carte-Essen bis zur nächsten Badesaison.

Die Badesaison ist zu Ende und auch in Dölsach ist für Wasserratten Schluss. Die ansässige Gastronomie verwöhnte die Gäste länger, beispielsweise mit Rennern wie dem Snack-Turm, dem Grillteller oder verschiedenen Salaten. Karolina Glanzer, die heuer als Pächterin des Schwimmbad-Buffets Bad-Kaffee Glanzer auf eine erfolgreiche zweite Saison blicken kann, ist mit dem Sommer zufrieden. „Das Wetter hat uns in die Karten gespielt. Es war ein Supersommer“, schwärmt sie. Mit Praktikanten und sechs fixen Mitarbeitern konnte ohne Personalprobleme gearbeitet werden. Jetzt stehen dem Team zwei Wochen Betriebsurlaub bevor.

Herbst und Winter spielen sich für Glanzer heuer kulinarisch nicht mehr im Badcafé ab. Hier hat sie im Vorjahr Buschenschank-Tage, Törggelen und Weihnachtsfeiern angeboten. Glanzer: „Wir hatten aber viel zu wenig Platz und im Bad die Küche zu vergrößern war zu teuer.“ Nach dem Motto „Das Gute liegt so nah“, hat sie sich mit ihrem Mann Christian dazu entschieden, auch das Restaurant des Tirolerhofes im Zentrum von Dölsach zu pachten. Sechs Gästezimmer mit 13 Betten hatte sie ja schon seit dem Vorjahr vermietet.

© Glanzer Karolina und Christian Glanzer stemmen die Gastronomie gemeinsam

Frühstück, Brunch und Wild

Nicht zur Pacht gehört der große Veranstaltungssaal. „Der Tirolerhof hat in den Gaststuben 75 Sitzplätze. Da trauen wir uns drüber“, sagt die engagierte Wirtin, die aus der Steiermark stammt. Ihr schwebt einiges vor, um das Restaurant zu beleben. Es bleibt nicht nur bei Herbst- und Weihnachtsfeiern. Schwerpunkt bleibt das Frühstück, das bislang im Bad-Café angeboten und laut Glanzer sehr gut angenommen wurde: „Unser Turmfrühstück ist sehr bekannt und ich denke daran, einen Brunch-Turm anzubieten.“ Im Bad-Café hatte man eine relativ große Speisekarte. Von dieser wird einiges mitgenommen – in jedem Fall der Grillteller.

Glanzer: „Wir haben mit Steffi Weiler eine hervorragende Köchin. Sie hat im Gasthaus Kapauner in Dölsach gelernt. Und dort war Wildessen sehr angesagt. Auch da werden wir etwas machen.“

© Glanzer Der Grillteller kommt auch im Tirolerhof auf die Karte

Ein Dorfgasthaus als Institution

Die Herde eingeschaltet werden im Tirolerhof am 10. Oktober um 9 Uhr und am Abend Musik mit der Band „Die Planlosen“. An diesem Tag wird Eröffnung gefeiert. Und das ist auch der Auftakt für die Buschenschank-Tage, die zahlreiche Schmankerl versprechen. „Es wird steirisches Backhendl geben, ein Ofenbratl oder eine Jausenkarte. Dafür hole ich mir Spezialitäten aus der Steiermark“, macht Glanzer Gusto. Für à la Carte-Gäste ist der Tirolerhof den ganzen Winter geöffnet. Was es nicht geben wird, sind Abo-Essen. „Anstelle dessen gibt es mittags drei Wirtshausklassiker zu einem besonderen Preis“, verspricht die Wirtin.

Der Tirolerhof in Dölsach ist eine Institution. Die Gemeinde hat das traditionelle Dorfgasthaus vor dreißig Jahren gekauft und um einen Kultursaal erweitert. Unzählige Hochzeiten, rauschende Feste und Veranstaltungen fanden dort statt. Zuletzt war der Saal für rund 80 Veranstaltungen pro Jahr gebucht. Der letzte Pächter musste 2024 Konkurs anmelden. Die neuen Pächter betonen: „Der Tirolerhof soll ein Gasthaus sein, in das jeder einkehren kann, ein Wirtshaus, in dem sich jeder trifft.“