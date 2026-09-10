Bernie Ecclestone sorgt erneut wegen einer Schusswaffe für Schlagzeilen: Bei seiner Einreise nach Portugal wurde eine Schrotflinte in seinem Gepäck entdeckt.

Gerüchte über eine angebliche Festnahme von Bernie Ecclestone bei der Einreise nach Portugal sorgen für Aufsehen. Der frühere Formel-1-Chef hat die Berichte am Montag jedoch dementiert. Gegenüber der britischen Nachrichtenagentur „PA“ bestätigte der 95-Jährige lediglich, dass er bei seiner Ankunft auf einem Flugplatz für Privatflugzeuge nahe Lissabon eine Schrotflinte im Gepäck hatte.

Ecclestone erklärte, er habe die Waffe auf seiner Reise aus der Schweiz mitgenommen, weil er an einem Tontaubenschieß-Wettbewerb teilnehmen wollte. Allerdings habe er die notwendigen Dokumente für die Einfuhr der Flinte nach Portugal nicht bei sich gehabt. Daraufhin sei es zu einer Diskussion mit Zollbeamten und der Polizei gekommen. Die Schrotflinte habe er schließlich zurücklassen müssen. Festgenommen worden sei er nach eigenen Angaben jedoch nicht.

Weitere Vorfälle mit Schusswaffen

Es ist nicht das erste Mal, dass Ecclestone wegen einer Waffe an einem Flughafen in Schwierigkeiten gerät. Bereits 2022 wurde bei ihm in Brasilien eine nicht deklarierte .32-Pistole im Gepäck entdeckt. Ecclestone erklärte damals, er habe vergessen, dass sich die Waffe in seinem Gepäck befand. Nun sorgt vier Jahre später eine Schrotflinte in Portugal für neuerliche Schlagzeilen.

Ecclestone prägte die Formel 1 jahrzehntelang

Ecclestone gilt als eine der prägendsten Figuren in der Geschichte der Formel 1. Der Brite übernahm ab den 1970er-Jahren eine zentrale Rolle bei der kommerziellen Vermarktung der Rennserie und machte aus der Formel 1 ein weltweit erfolgreiches Milliardengeschäft. Als langjähriger Geschäftsführer und Chef der Formula One Management bestimmte er über Jahrzehnte maßgeblich die Entwicklung des Sports, die TV-Rechte und die lukrativen Verträge mit den Rennstrecken.

Auch nach seinem Rückzug aus der operativen Führung blieb Ecclestone eine einflussreiche und vielfach umstrittene Persönlichkeit des Motorsports. Seine Geschäfte, sein enormes Vermögen und seine teils provokanten Aussagen sorgten immer wieder für Aufruhr. So kam er 2016 mit abwertenden Aussagen über Frauen im Motorsport, seinem Lob für Wladimir Putin oder 2009 mit Äußerungen über Adolf Hitler wiederholt für Schlagzeilen.