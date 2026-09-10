Lebenshilfe Leoben fertigt die Pokale für das LE-Laufevent

Am 19. September findet das LE-Laufevent statt. Die Pokale für die Gewinnerinnen und Gewinner werden von der Lebenshilfe Leoben angefertigt.

Bereits zum 17. Mal findet heuer das LE-Laufevent in der Leobener Innenstadt statt. Auch die Lebenshilfe Leoben wird wieder mit einer Gruppe von zirka 30 Teilnehmenden an den Start gehen.

Doch auch auf einer anderen Ebene gibt es seit mittlerweile 13 Jahren eine Kooperation zwischen der Lebenshilfe und dem Team des Laufevents. Die Holzwerkstatt der Lebenshilfe ist gemeinsam mit der Firma Metallbau Sachan für die Herstellung der Pokale, die beim Event überreicht werden, verantwortlich.

1 / 3 In der Holzwerkstatt der Lebenshilfe wird an den Pokalen gearbeitet © Lebenshilfe Leoben

In diesem Jahr werden 103 Pokale hergestellt. Die Holzteile dafür werden von Hand und ohne maschinelle Unterstützung gefertigt. Aus den angelieferten Holzpfosten entstehen durch mehrere aufwändige Arbeitsschritte die Steher der Pokale. In einem letzten Arbeitsschritt werden die Metallteile mit dem Holz zum fertigen Produkt zusammengesetzt.

„Die erfolgreiche Kooperation verbindet handwerkliches Können mit sozialem Engagement und sorgt dafür, dass die Sieger mit besonderen Auszeichnungen geehrt werden“, heißt es bei der Lebenshilfe.