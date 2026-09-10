Neue Insektengattung auf Namen von Taylor Swift getauft

Forschende haben gleich vier neu bestimmte Insektenarten nach dem US-Superstar Taylor Swift benannt. Die Tiere gehören der neu benannten Gattung Swiftiephylus an, wie die University of California, Riverside mitteilte. Innerhalb dieser Gattung bestimmten die Fachleute vier Arten, die sie nach der Sängerin und ihren Alben benannten: Swiftiephylus taylorae, Swiftiephylus amator, Swiftiephylus intrepidus und Swiftiephylus poetorum, wurde am Donnerstag berichtet.