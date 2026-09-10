Nina Horowitz und Partnerin trennen sich nach 20 Jahren

Als „ORF-Kupplerin“ stellt sie in „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ Singles vor, die sich nach einer Partnerschaft sehnen. Nun beginnt für Nina Horowitz nach zwei Jahrzehnten Beziehung selbst ein neuer Lebensabschnitt.

Seit 2020 führt ORF-Journalistin Nina Horowitz durch das beliebte ORF-Format „Liebesg’schichten und Heiratssachen“, in dem Singles auf der Suche nach einer neuen Liebe vorgestellt werden. Sie selbst war rund 20 Jahre lang mit der ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss liiert. Die beiden haben zwei Kinder.

Nun wurde bekannt, dass ihre Beziehung beendet und das Paar bereits geschieden ist. Groiss bestätigte die Trennung und sagte gegenüber der „Kronen Zeitung“: „Wir sind kein Paar mehr, aber wir sind nach wie vor eine Familie.“ Auch freundschaftlich seien die beiden weiterhin verbunden.

Wenig familienfreundlicher Beruf

Über die Gründe für das Ende der langjährigen Beziehung wollen sich die beiden nicht öffentlich äußern. Groiss erklärte lediglich, dass ihr Beruf nicht besonders familienfreundlich sei. Weitere Details zu den privaten Hintergründen der Trennung sind bislang nicht bekannt.