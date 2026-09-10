New York startet mit Ralph-Lauren-Schau in die Fashion Week

Mit einer Modenschau von Designerlegende Ralph Lauren ist die US-Ostküstenmetropole New York in die Fashion Week gestartet. Der 86-Jährige war bei der Präsentation der Entwürfe seines Labels für die kommende Frühjahr-/Sommer-Saison am Vorabend der für Donnerstag geplanten offiziellen Eröffnung anwesend. Erstmals setzt die Fashion Week vollständig eine Vorgabe des Berufsverbands der US-Modedesigner (CFDA) um, wonach kein Pelz auf den Laufstegen gezeigt werden darf.

Bei der Ralph-Lauren-Schau dominierten klassisch gehaltene Schnitte in den Farben Blau und Weiß; aber auch Gold-, Beige- und Rosa-Töne gab es zu sehen. Unter den Gästen waren die Oscar-Preisträgerinnen Viola Davis und Ariana DeBose. Auch das Taschen-Label Coach präsentierte am Mittwoch (Ortszeit) seine Entwürfe.

Am Donnerstag wollte unter anderem Henry Zankov seine erste Kollektion als Kreativdirektor beim Label der US-belgischen Modeschöpferin Diane von Fürstenberg vorstellen. Für Aufmerksamkeit dürfte auch die Modeschau von Tommy Hilfiger sorgen. Insgesamt werden in den kommenden Tagen Kollektionen von rund 70 Labels auf den Laufstegen präsentiert, darunter von Michael Kors und Calvin Klein. Der Verband CFDA richtet die Fashion Week aus.