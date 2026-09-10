Flucht vor Grenzkontrolle in Spielfeld endete nach kurzer Verfolgung durch die Polizei für zwei Männer an einer Betonleitwand. Beide wurden schwer verletzt. Im Auto wurde Suchtgift gefunden.

Ein Pkw-Lenker entzog sich am Mittwoch gegen 8.40 Uhr einer Grenzkontrolle am Grenzübergang Spielfeld. Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Der 30-Jährige flüchtete mit hoher Geschwindigkeit auf der Pyhrnautobahn, verlor aber nach kurzer Fahrt auf Höhe der Ausfahrt Spielfeld die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es prallte gegen eine Betonleitwand.

Ein Beifahrer versuchte zu Fuß zu flüchten. Wegen seiner schweren Verletzungen musste er aber schon bald aufgeben. Auch der Lenker hatte schwere Verletzungen erlitten. Beamte der Polizeiinspektion Spielfeld-FGP nahmen die Männer fest. Der Lenker wurde dann vom Rettungshubschrauber „Christophorus 12“ in das LKH Graz geflogen. Den Beifahrer brachte das Rote Kreuz in das LKH Südweststeiermark nach Wagna.

Suchtgift im Auto sichergestellt

Polizisten stellten eine größere Menge an Suchtgift im Fahrzeug fest. Ob dies mit der Flucht in Zusammenhang steht, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Eine Blutabnahme beim Lenker wurde veranlasst. Die weiteren Ermittlungen führen die Autobahnpolizei Graz-West und das Landeskriminalamt (LKA) Steiermark.