Unter dem Motto „Kein Spieltagsrummel, keine Distanz, sondern Austausch auf Augenhöhe“ tourt der GAK aktuell durch die Regionen. Zweiter Halt nach Graz war Bärnbach.

Im Rahmen der Regiotour „Heimspiel bei euch“ besuchten Neo-Cheftrainer Gerald Scheiblehner, Spieler Alexander Hofleitner, Geschäftsführer Lukas Kokail und Amateurtrainer Matthias Puschl am Mittwochabend das Café Mocca in Bärnbach und beantworteten fast zwei Stunden lang Fragen der Fans, die zahlreich erschienen waren. Im Mittelpunkt stand die Arbeit bei den Amateuren. Trainer Matthias Puschl erklärte etwa, wie die Mannschaft aufgestellt ist oder wie der Weg über die Amateure bis in die Kampfmannschaft funktioniert.

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Neuer Cheftrainer hat klare Vorstellungen

Auch Cheftrainer Gerald Scheiblehner sprach über seine Arbeit mit der Kampfmannschaft in den letzten 14 Tagen und über seine Vorstellungen und Vorgaben, wie sich seine Mannschaft in der Bundesliga sportlich präsentieren wird.

Mit vielen Autogrammen, persönlichen Gesprächen und jeder Menge Selfies fand die GAK-Regiotour im Café Mocca in Bärnbach einen gemütlichen Ausklang. Den Abend moderierte Stadionsprecher Mathias Pascottini.