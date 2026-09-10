Biker stürzte bei St. Radegund in Kurve und verletzte sich schwer

36-jähriger Motorradfahrer dürfte zu schnell in eine Linkskurve gefahren sein, geriet in eine Wiese und stürzte. Er wurde per Hubschrauber ins Spital geflogen.

Es war am Mittwochnachmittag kurz vor 14 Uhr, als ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Motorrad auf der Wetterturmstraße in Rinnegg (Gemeinde St. Radegund) unterwegs war. In einer leichten Linkskurve kam er, laut Polizei offenbar wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in eine angrenzende Wiese.

Einsatzkräfte des Roten Kreuzes sowie Notärzte versorgten den Biker an der Unfallstelle. Er erlitt schwere Verletzungen am Bein und an der Schulter. Der Rettungshubschrauber Christophorus 12 flog den 36-Jährigen in das LKH Graz, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Feuerwehr Rinnegg stand für Absperr- und Aufräumarbeiten im Einsatz.