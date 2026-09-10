ORF-"Zukunftsforum" startet im Ministerium

Im Kultur- und Medienministerium beginnt am Donnerstag ein zweitägiges "Zukunftsforum", bei dem Grundlagen für eine größere ORF-Reform erarbeitet werden sollen. In mehreren Keynotes, Panels und Arbeitsgruppen sollen wesentliche Themenfelder für einen öffentlichen-rechtlichen Rundfunk der Zukunft besprochen werden. Dabei geht es etwa um den Umgang mit Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz, künftige Strukturen und Finanzierungsmodelle und um Kooperationen.

© APA/THEMENBILD Grundlagen für eine größere ORF-Reform sollen erarbeitet werden

vor 7 Minuten 10. September 2026 um 05:58 Wien Medien +2 FernsehenRadio