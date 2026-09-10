Zwei Tote bei russischem Drohnenangriff auf Einkaufszentrum

Bei einem russischen Drohnenangriff auf ein Einkaufszentrum in der nordukrainischen Stadt Sumy sind den dortigen Behörden zufolge zwei Menschen getötet und 20 weitere verletzt worden. Vier der Verletzten seien in einem ernsten Zustand. Unter den Verletzten seien auch drei Teenager. Im Großraum der an Russland grenzenden Region starben durch Luftangriffe laut Polizei gesamt fünf Menschen. Moskau will dort nach eigenen Angaben eine Pufferzone einrichten.

vor 37 Minuten 10. September 2026 um 04:49 Russland Ukraine-Krieg +2 UkraineAußenpolitik