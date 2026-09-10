Zwei Tote bei russischem Drohnenangriff auf Einkaufszentrum
Bei einem russischen Drohnenangriff auf ein Einkaufszentrum in der nordukrainischen Stadt Sumy sind den dortigen Behörden zufolge zwei Menschen getötet und 20 weitere verletzt worden. Vier der Verletzten seien in einem ernsten Zustand. Unter den Verletzten seien auch drei Teenager. Im Großraum der an Russland grenzenden Region starben durch Luftangriffe laut Polizei gesamt fünf Menschen. Moskau will dort nach eigenen Angaben eine Pufferzone einrichten.
Bei einem Angriff mit Marinedrohnen auf den russischen Schwarzmeer-Badeort Sotschi sind indes nach Behördenangaben acht Menschen verletzt worden. Die Strandinfrastruktur sei nach dem Angriff teilweise beschädigt, teilen die Behörden der Region Krasnodar über den Messengerdienst Telegram mit. Ein von der Nachrichtenagentur Reuters verifiziertes Video in den sozialen Medien zeigt Schüsse und eine Explosion an einer Uferpromenade. In Sotschi befindet sich eine offizielle Residenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin.