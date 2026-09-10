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IHS-Chef Bonin schlägt AMS-Jobangebote für Beschäftigte vor

Wenn es nach IHS-Chef Holger Bonin geht, sollte das Arbeitsmarktservice (AMS) künftig auch aktiv Beschäftigte bei der Jobsuche unterstützen. Angesichts des demografischen Wandels müsse die Arbeitsmarktpolitik bereits Erwerbstätige in Stellen vermitteln, in denen ihre Fähigkeiten produktiver eingesetzt werden, sagt er im Podcast "Geht so. Passt schon. Oder?". Konkret schlägt Bonin vor, dass das AMS Arbeitnehmern einmal im Jahr per Newsletter passende Joboptionen übermittelt.