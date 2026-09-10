Philosophin Lisz Hirn: "Plötzlich geht es wieder um Gewalt"

Die 1984 geborene österreichische Philosophin Lisz Hirn hält am 18. September in Ramsau die Eröffnungsrede der Dachstein Dialoge 2026. Drei Tage später diskutiert sie auf einer Veranstaltung des Internationalen Forums für Wirtschaftskommunikation in Wien über "KI und die Frage nach der Verantwortung". Am 22. September präsentiert sie im Wien Museum ihr neues Buch "Gehorchen. Über das Wesen der Autorität". Viele Gründe und viele Themen für ein Gespräch mit der APA.