Demokrat überrascht mit Auftritt bei Republikaner-Parteitag

Knapp zwei Monate vor den Kongresswahlen hat der US-Demokrat John Fetterman beim Parteitag der Republikaner für eine Überraschung gesorgt. "Warum stehe ich heute hier und spreche zu Ihnen? Weil ich ein Demokrat mit gesundem Menschenverstand bin", sagte der Senator aus Pennsylvania in einer Videobotschaft auf dem republikanischen Parteitag in Dallas. "Ich werde immer zu Amerika stehen. Ich werde Extreme, den Sozialismus und diese antiamerikanische Lebensweise stets ablehnen."

© APA/AFP US-Senator Fetterman überraschte mit Auftritt