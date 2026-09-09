Für Trump endet Iran-Krieg unmittelbar nach Kongresswahlen

US-Präsident Donald Trump geht davon aus, dass der Krieg gegen den Iran "unmittelbar nach" den US-Zwischenwahlen im November endet. Die Regierung in Teheran versuche, die Abstimmung zu beeinflussen, werde aber nicht länger durchhalten können, sagt er. Nach den Wahlen am 3. November würden auch die Ölpreise sinken. Außerdem glaubt Trump, dass der russische Präsident Wladimir Putin den Krieg in der Ukraine durch ein Abkommen beenden will.

© APA/AFP US President Donald Trump speaks to reporters before boarding Air Force One at Joint Base Andrews in Maryland on September 9, 2026. Trump is traveling to Dallas, Texas, to address the first-ever Republican National Committee (RNC) midterm convention. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)