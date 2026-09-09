Prozessauftakt um riesige Cannabis-Plantage in Wien-Liesing

Am Landesgericht wird am Donnerstag der Prozess um die mutmaßlich größte Wiener Cannabis-Plantage der jüngeren Kriminalgeschichte eröffnet. Die Angeklagten sollen im Frühjahr 2024 eine Lagerhalle in Wien-Liesing angemietet und zur Aufzucht von Cannabispflanzen umfunktioniert haben. Die Ernte wurde dann gewinnbringend verkauft. Laut Anklage wurde für das Geschäftsmodell eine eigene Gesellschaft gegründet, die Erlöse wurden - entsprechend verschleiert - sogar versteuert.