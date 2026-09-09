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Spaniens Geheimdienst warnte vor Massenankunft in Ceuta
Der spanische Geheimdienst CNI hat die Behörden in Ceuta einen Tag vor der Migrantenmassenankunft Ende Juli vor einem möglichen "Überfall über Land und Meer" auf die Nordafrika-Exklave gewarnt. Das geht aus geheimen Unterlagen hervor, die von der Regierung nun freigegeben wurden. Demnach informierte der CNI am 29. Juli sowohl die Regierungsvertretung in Ceuta als auch die Polizeieinheit Guardia Civil über Aufrufe in sozialen Medien, am folgenden Tag die Grenze zu überqueren.