Spaniens Geheimdienst warnte vor Massenankunft in Ceuta

Der spanische Geheimdienst CNI hat die Behörden in Ceuta einen Tag vor der Migrantenmassenankunft Ende Juli vor einem möglichen "Überfall über Land und Meer" auf die Nordafrika-Exklave gewarnt. Das geht aus geheimen Unterlagen hervor, die von der Regierung nun freigegeben wurden. Demnach informierte der CNI am 29. Juli sowohl die Regierungsvertretung in Ceuta als auch die Polizeieinheit Guardia Civil über Aufrufe in sozialen Medien, am folgenden Tag die Grenze zu überqueren.

© APA/AFP A large group of migrants crowd outside the entrance of the Loma del Colmenar reception center, waiting for admission, in Ceuta on September 1, 2026. Spanish Prime Minister Pedro Sanchez yesterday ruled out Moroccan responsibility in last month's migrant rush to Ceuta, accusing Israel, Russia and the far right of spreading disinformation about the crisis. More than 70,000 migrants entered the small Spanish territory in north Africa on July 30-31, swimming or crossing on foot from neighbouring Morocco in an unprecedented rush that left scores dead. (Photo by Antonio Sempere / AFP)