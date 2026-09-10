Der Kapitän verlässt das blau-weiße Schiff

VSV-Geschäftsführer Martin Winkler soll sein Amt mit sofortiger Wirkung zurückgelegt haben.

Trotz der nicht gerade beeindruckenden Vorbereitungsspiele – hauptsächlich gegen deutsche Zweitligisten – war es im Lager der Villacher Adler bis jetzt scheinbar ruhig. Doch offensichtlich trügt dieser Schein. Denn intern bzw. personell dürfte es in den nächsten Tagen zu einigen Umstrukturierungen kommen. Noch ist es zwar nicht offiziell, doch die Villacher Adler pfeifen Gerüchten zufolge aus dem letzten Loch.

Um das Budget des VSV ist es ohnehin nicht wirklich gut bestellt, dazu kommt ein Finanzstrafverfahren in zweiter Instanz (Streitwert über eine Million Euro), dessen Ausgang nicht vorhersehbar ist. Die Chancen auf einen blau-weißen Erfolg diesbezüglich dürften jedoch dem Vernehmen nach nicht wirklich intakt sein – ein Fiasko, nicht nur für den VSV, sondern auch für die Stadt, die Fans, die Sponsoren und natürlich auch die Spieler.

Gestern soll nun auch Geschäftsführer Martin Winkler sein Amt zurückgelegt haben, aus dem näheren Umfeld ist zu erfahren, dass „der Druck für ihn einfach zu groß geworden ist“. Dementi vom Verein gibt es keines, Obmann Manfred Herzog wollte zu diesem Thema „keine Stellungnahme“ abgeben. Nicht nur Martin Winkler, sondern auch andere Mitarbeiter sollen sich zudem bereits aktiv um einen neuen Job beworben haben.

Der Zeitpunkt – so wenige Tage vor dem Saisonstart in der ICE-Liga – könnte jedenfalls nicht unpassender sein. Fraglich ist auch, wer bzw. ob sich überhaupt jemand finden lässt, der den blau-weißen Karren wieder aus dem Dreck zieht und im Notfall auch bereit ist, seinen Kopf hinzuhalten.