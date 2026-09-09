Kärntner Drogen-Lenker schlief auf dem Fahrersitz ein

Er hatte Heroin bei sich, aber keinen Führerschein. Zeugen setzten Notruf ab, Polizei suchte den auffälligen Lenker und fand ihn schlafend auf einem Parkplatz.

Mehrere Anzeigen gegen den Lenker, der Heroin bei sich hatte und schlief

Am Mittwochnachmittag langte beim Polizeinotruf die Anzeige über einen vermutlich alkoholisierten Fahrzeuglenker im Bereich Villach-Warmbad ein. Der betreffende Klein-Lkw wurde von der Polizeistreife auf einem nahegelegenen Parkplatz kurz darauf entdeckt.

Der 30-jährige Fahrzeuglenker war am Fahrersitz eingeschlafen und zeigte Anzeichen für eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel. Zudem konnte bei ihm auch eine geringe Menge Heroin sichergestellt werden.

„Eine ärztliche Untersuchung zur Feststellung der Fahrtauglichkeit verweigerte der 30-Jährige“, heißt es von der Polizei. Des Weiteren konnte er keinen gültigen Führerschein vorweisen. Das Fahrzeug wurde von der Zulassungsbesitzerin abgeholt, die den Fahrzeuglenker zwar kenne, ihm aber keine Erlaubnis für die Inbetriebnahme des Fahrzeuges gegeben habe.

Viele Anzeigen

Der 30-Jährige wird wegen des Verdachts auf unbefugten Gebrauch von Fahrzeugen und strafbaren Handlungen nach dem Suchtmittelgesetz bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

Zudem folgen verwaltungsstrafrechtliche Anzeigen wegen des Verdachts, dass der Lenker durch Suchtmittel beeinträchtigt war und wegen der fehlenden Lenkerberechtigung.