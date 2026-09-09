Rybakina im US-Open-Halbfinale und neue Nummer 1 der Welt

Mit einem Dreisatzerfolg gegen die Chinesin Zheng Qinwen eroberte die 27-Jährige als erste Kasachin den Tennis-Thron.

Die Kasachin Jelena Rybakina hat das US-Open-Halbfinale erreicht und wird dadurch Aryna Sabalenka nach 99 Wochen an der Spitze der Tennis-Weltrangliste ablösen. Rybakina bezwang in New York im Viertelfinale die Chinesin Zheng Qinwen 3:6,6:1,6:4. Im Halbfinale trifft sie auf Coco Gauff aus den USA oder die Russin Mirra Andrejewa, die Anna Potapova ausgeschaltet hatte. Im Finale könnte es zum Duell mit Sabalenka kommen, die Weißrussin spielt im Semifinale gegen Jessica Pegula.

Die über die Qualifikation ins Hauptfeld vorgestoßene Zheng leistete Rybakina starken Widerstand. Die Olympiasiegerin von Paris, die nach schwierigen Monaten nur noch auf Weltranglistenplatz 121 klassiert ist, sorgte für den ersten Satzverlust der als Nummer zwei gesetzten Rybakina im Turnier. Im Entscheidungssatz vergab sie beim Stand von 4:3 einen Breakball, bevor sie im Game darauf ihr Service entscheidend abgeben musste.

„Es ist nur eine Nummer. Ich stehe im Halbfinale und will gewinnen“, sagte Rybakina über den Sprung an die Spitze der Rangliste am kommenden Montag und zeigte keine großen Emotionen. Sie sei nicht glücklich über die frühe Ansetzung um 11.30 Uhr gewesen. „Sonne, Schatten. Es war ein Kampf in mir. Ich bin froh, dass ich alle negativen Gedanken weggeschoben habe.“