Russland: Drohnenangriff löst Brand in Erdgas-Metropole aus

Nach einem ukrainischen Drohnenangriff brennt nach offiziellen Angaben eine Industrieanlage in der nordrussischen Erdgas-Metropole Nowy Urengoi. Es handele sich um den ersten derartigen Angriff auf diese Erdgasregion, teilt der Gouverneur Dmitri Artjuchow am Mittwoch über den Messenger-Dienst Telegram mit.

vor 48 Minuten 9. September 2026 um 17:20 Ukraine Ukraine-Krieg +2 RusslandAußenpolitik