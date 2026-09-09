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Russland: Drohnenangriff löst Brand in Erdgas-Metropole aus
Nach einem ukrainischen Drohnenangriff brennt nach offiziellen Angaben eine Industrieanlage in der nordrussischen Erdgas-Metropole Nowy Urengoi. Es handele sich um den ersten derartigen Angriff auf diese Erdgasregion, teilt der Gouverneur Dmitri Artjuchow am Mittwoch über den Messenger-Dienst Telegram mit.
Es gebe keine Toten oder Verletzten. Das Ausmaß der Schäden werde noch ermittelt. Der Energiekonzern Gazprom äußert sich zunächst nicht zu dem Vorfall in dem Gebiet, das rund 3.000 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegt.