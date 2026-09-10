Erkältungsfalle Spätsommer? So schützen Sie sich jetzt vor Viren 

Der Hals kratzt, die Nase juckt: Zum Sommerende kehren die Erkältungen zurück. Woran das liegt und wie man sich jetzt schützen kann.

Kaum ist der Sommer vorbei, kratzt der Hals: In Büros, Schulen, Kindergärten und Öffis wird wieder mehr gehustet und geschnieft. Das liegt nicht einfach am Wetter, zumindest nicht nur. Zum Herbststart spielen mehrere Faktoren eine Rolle: Nach Ferien und Urlaub kommen wir wieder mit vielen Menschen zusammen. Einige haben womöglich Erreger mitgebracht, einige sind mit leichten Symptomen trotzdem unterwegs.

Dazu kommt: Wird es draußen kühler, verlagert sich das Leben zunehmend in Innenräume. So steigt das Risiko für eine Tröpfcheninfektion, also dass man Erreger einatmet. Auch das klassische Herbstwetter kann eine Rolle spielen: In der Früh und am Abend ist es kühl, tagsüber wird es noch warm – was ist da die richtige Kleidung? Am besten setzt man in dieser Jahreszeit auf den Zwiebellook, um sich an die wechselnden Temperaturen anpassen zu können – denn auch wenn Frieren per se nicht krank macht, kann es doch die Ansteckung mit Viren begünstigen.

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