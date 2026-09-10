Erkältungsfalle Spätsommer? So schützen Sie sich jetzt vor Viren
Der Hals kratzt, die Nase juckt: Zum Sommerende kehren die Erkältungen zurück. Woran das liegt und wie man sich jetzt schützen kann.
Kaum ist der Sommer vorbei, kratzt der Hals: In Büros, Schulen, Kindergärten und Öffis wird wieder mehr gehustet und geschnieft. Das liegt nicht einfach am Wetter, zumindest nicht nur. Zum Herbststart spielen mehrere Faktoren eine Rolle: Nach Ferien und Urlaub kommen wir wieder mit vielen Menschen zusammen. Einige haben womöglich Erreger mitgebracht, einige sind mit leichten Symptomen trotzdem unterwegs.
Dazu kommt: Wird es draußen kühler, verlagert sich das Leben zunehmend in Innenräume. So steigt das Risiko für eine Tröpfcheninfektion, also dass man Erreger einatmet. Auch das klassische Herbstwetter kann eine Rolle spielen: In der Früh und am Abend ist es kühl, tagsüber wird es noch warm – was ist da die richtige Kleidung? Am besten setzt man in dieser Jahreszeit auf den Zwiebellook, um sich an die wechselnden Temperaturen anpassen zu können – denn auch wenn Frieren per se nicht krank macht, kann es doch die Ansteckung mit Viren begünstigen.
Tipps: Immunsystem stärken und lüften
- Hände waschen: gründlich und regelmäßig, besonders nach dem Einkauf, dem Kindergarten oder der Schule. Nicht mit ungewaschenen Händen ins Gesicht greifen!
- Lüften: Innenräume mehrmals am Tag stoßlüften, besonders Räume, in denen sich regelmäßig mehrere Menschen länger aufhalten. So lässt sich das Risiko einer Übertragung von Atemwegserregern senken.
- Abstand halten: Wenn jemand hustet oder niest, sollte man engen Kontakt vermeiden; wer anfällig ist, kann sich zusätzlich mit einer Maske schützen.
- Bei Symptomen auskurieren: Wer Husten, Schnupfen oder Halsschmerzen hat, sollte bis zur deutlichen Besserung möglichst zu Hause bleiben, Expertinnen und Experten empfehlen drei bis fünf Tage.
- Andere schützen: Wenn enge Kontakte unvermeidbar sind, besonders zu älteren oder vorerkrankten Menschen, kann ebenfalls eine Maske sinnvoll sein.
- Impfstatus prüfen: Gegen die vielen klassischen Erkältungsviren (mehr als 30 verschiedene Erreger) gibt es keine Impfung. Impfungen können aber vor anderen Atemwegsinfektionen wie Grippe, Covid-19 oder – je nach Alter und Risiko – RSV und Pneumokokken schützen.
- Immunsystem stärken: Wer sich oft an der frischen Luft bewegt, ausgewogen und mit viel Obst und Gemüse ernährt, auf Genussgifte möglichst verzichtet und Stress vermeidet sowie ausreichend schläft, dessen Körper kann Krankheitserregern mehr entgegensetzen. Die schützende Wirkung von „Immunboostern“ wie Vitamin C oder Echinacea ist laut Expertinnen und Experten jedoch begrenzt.