EU-Rechnungshof: EU von Energiewende weit entfernt

Ziel des 2022 gestarteten REPowerEU-Programms der EU-Kommission ist, die EU unabhängiger von russischen fossilen Brennstoffen zu machen und die Energiewende zu beschleunigen. Laut einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des EU-Rechnungshofes ist dies bisher nicht gelungen. Die 27 EU-Länder hätten nicht einmal ein Fünftel der zusätzlichen Investitionen von 300 Milliarden Euro mobilisiert, die zum Erreichen der Ziele notwendig wären.

© APA/dpa Die EU ist bei ihrem Ausstieg aus fossilen Brennstoffen zu langsam