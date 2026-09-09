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EU-Rechnungshof: EU von Energiewende weit entfernt

Ziel des 2022 gestarteten REPowerEU-Programms der EU-Kommission ist, die EU unabhängiger von russischen fossilen Brennstoffen zu machen und die Energiewende zu beschleunigen. Laut einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des EU-Rechnungshofes ist dies bisher nicht gelungen. Die 27 EU-Länder hätten nicht einmal ein Fünftel der zusätzlichen Investitionen von 300 Milliarden Euro mobilisiert, die zum Erreichen der Ziele notwendig wären.

Die EU ist bei ihrem Ausstieg aus fossilen Brennstoffen zu langsam
© APA/dpa
Die EU ist bei ihrem Ausstieg aus fossilen Brennstoffen zu langsam
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