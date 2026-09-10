Astrid und Peter Ochensberger verabschieden sich nach 35 Jahren aus der steirischen Hotellerie. Sie übergeben ihr Gartenhotel Ochensberger in St. Ruprecht an der Raab in neue Hände.

Nach 35 Jahren übergeben Astrid Ochensberger-Benkic und Peter Ochensberger ihr Gartenhotel in St. Ruprecht an der Raab

Als „Goldgrube“ beschrieb eine Gleisdorfer Gastronomin ihren Bekannten aus Eisenerz ein Rasthaus samt Tankstelle, das 1968 in St. Ruprecht an der Raab zum Verkauf stand. Damit lieferte sie ihnen wohl den Grund, es zu kaufen. Ihre Bekannten waren niemand Geringeres als die Eltern von Peter Ochensberger, der nun seit 35 Jahren mit seiner Frau Astrid das renommierte Gartenhotel Ochensberger direkt an der Ortseinfahrt der Marktgemeinde betreibt.

Das Paar übernahm den elterlichen Betrieb 1992, entschied sich 2010 die Tankstelle einzustellen und baute das Haus zu einem der erfolgreichsten Seminar- und Genusshotels Österreichs auf. Mit 54 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter zehn Lehrlinge, zählt das Hotel zu einem der Leitbetriebe der Oststeiermark, das sich weit über die steirischen Grenzen hinweg einen Namen gemacht hat.

Einblick in die Geschichte 1968 kauften Grete und Peter Ochensberger, die Eltern von Peter Ochensberger, das Rasthaus samt Tankstelle. 1969 wurden die ersten Gästezimmer errichtet, 1980 wurde aus der Pension ein 3-Sterne-Hotel und 1992 übernahmen Astrid und Peter Ochensberger den elterlichen Betrieb. © KK Ein Bild aus den ganz frühen Anfängen Das Paar investierte laufend und erhielt im Jahr 2000 seinen vierten Stern. Durch mehrere Grundstückskäufe entstand das Areal des heutigen Gartenhotels inklusive Wellness-Bereich und Schwerpunkt für Seminare und Tagungen. Letzteres wuchs mit der Industrie, vor allem als sich die Firma Magna in der Region ansiedelte. © KLZ / Julia Kammerer So sieht das Gartenhotel heute aus Heute gibt es auch ein Restaurant sowie einen Außenbereich samt Gartenanlage und Naturbadeteich.

Umso schwieriger und vor allem emotionaler ist es für Astrid und Peter Ochensberger dem Anlass entsprechend die richtigen Worte zu finden. Denn seit kurzem steht fest: Die beiden verabschieden sich aus der steirischen Hotellerie und übergeben ihr Gartenhotel in St. Ruprecht an der Raab in neue Hände. Ab 1. Oktober übernimmt das Seminar- und Genusshotel die deutsche Hotelbetriebsgesellschaft „Fidelity Hotels & Resorts“.

„Wir hatten natürlich viele Anfragen für unser Hotel. Aber das Konzept dieser Gruppe hat uns gefallen“, erklärt Peter Ochensberger. Bedeutet: Das Gartenhotel Ochensberger bleibt inklusive Name und Ausrichtung bestehen. Es werden neue Geschäftsführer bestimmt.

1 / 6 Das Hotel liegt direkt an der Hauptstraße von St. Ruprecht an der Raab. © KLZ / Julia Kammerer

Astrid und Peter Ochensberger werden somit nicht mehr im Hotel tätig sein. „Uns war wichtig, dass es so weitergeführt wird, wie es jetzt ist und unsere Mitarbeiter übernommen werden“, sagt der 61-jährige Hotellier. „Die Philosophie passt uns“, bestätigt auch seine Frau.

Mehr Zeit für die Familie

Zu Grund und Zeitpunkt der Übergabe sagt Astrid Ochensberger: „Uns war wichtig Verantwortung zu übernehmen und zu entscheiden, wie es mit dem Hotel weitergeht. Das war nicht einfach. Es geht um unser Lebenswerk, das wir mit Herzblut, Kraft und Durchhaltevermögen aufgebaut haben.“

Für die Tochter des Paars – Konditormeisterin Patrizia baute im Hotel die Patisserie auf und arbeitet aktuell in der Schweiz – war die Übernahme kein Thema. „Sie hat sich entschieden eine eigene Karriere zu machen. Wir sind sehr stolz auf sie“, sagt ihr 61-jähriger Papa.

© KLZ / Julia Kammerer Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blickt das Unternehmerpaar auf ihre 35 Jahre lange Unternehmengsgeschichte zurück

Stolz blickt das Paar auf die 35-jährige Unternehmensgeschichte zurück. „Das Ganze steht und fällt mit Menschen. Ohne unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unserem ‚Dreamteam‘, könnten wir gar nichts tun. 35 Jahre bedeuten auch 35 Jahre Veränderungen. Wir wollten immer weg vom Gewöhnlichen und hin zum Besonderen. Wir sind den Weg gemeinsam gegangen“, sagt die 59-jährige Geschäftsführerin.

Für die Zeit nach der Übergabe hält sich das Hotellerie-Paar bedeckt: „Es gibt viele Pläne, die aber noch nicht spruchreif sind.“ Die beiden wollen sich nun jenen Dingen widmen, die bisher zu kurz gekommen waren – ihrer Familie und ihren Freunde.