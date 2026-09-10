Gösser Musikverein lud in Leoben zur öffentlichen Probe

In Leoben musizierten die Mitglieder des Gösser Musikvereins im Brunnhöfl des Stift Göss gemeinsam mit interessierten Kindern und Erwachsenen.

Den Blick hinter die Notenständer ermöglichte der Gösser Musikverein im stimmungsvollen Brunnhöfl des Stift Göss. In gemütlicher Atmosphäre konnte das Publikum Einblick in den Ablauf einer Probe bekommen und verschiedenen Musikstücken lauschen.

Für die anwesenden Kinder gab es die Möglichkeit, den Musikverein mit verschiedenen Percussion-Instrumenten zu unterstützen und so direkt Teil der Probe zu werden. In der Pause konnten auch andere Instrumente getestet werden. Alle teilnehmenden Kinder erhielten als Erinnerung eine Urkunde.

1 / 3 Die Proben finden immer montags statt © KK

„Wer den Gösser Musikverein musikalisch unterstützen möchte, ist dazu gerne eingeladen“, sagt Petra Schöggl vom Musikverein. Die nächsten Gelegenheiten, der Musik zu lauschen, sind der Gösser Kirtag oder das Herbstkonzert am 21. November.