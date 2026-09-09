Kreuzfahrtschiff AIDAperla havariert im französischen Le Havre

Ein heftiger Zwischenfall hat sich im französischen Hafen von Le Havre ereignet: Das Kreuzfahrtschiff AIDAperla wurde durch starke Windböen von seinem Liegeplatz losgerissen und prallte gegen den Kai.

Ein heftiger Zwischenfall hat sich am Dienstag, 8. September 2026, im französischen Hafen von Le Havre ereignet: Das Kreuzfahrtschiff AIDAperla wurde durch starke Windböen von seinem Liegeplatz losgerissen. Das Schiff kam dabei vom Kai ab und trieb innerhalb des Hafenbeckens. Verletzt wurde nach bisherigen Angaben niemand.

Nach dem Losreißen reagierten die Verantwortlichen schnell. Mehrere Schlepper wurden eingesetzt, um die AIDAperla wieder unter Kontrolle zu bringen und an ihren vorgesehenen Liegeplatz zurückzuführen. Noch am selben Tag konnte das rund 300 Meter lange Kreuzfahrtschiff wieder sicher festgemacht werden.

Besonders kritisch war die Situation, weil das Schiff während des Vorfalls gegen den Kai prallte. Deshalb wird die AIDAperla umfassend überprüft. Techniker und zuständige Behörden sollen feststellen, ob durch den Kontakt Schäden am Schiff entstanden sind und ob die weitere Fahrt ohne Einschränkungen möglich ist.

Starker Wind als Ursache

Nach den bisherigen Informationen war starker Wind die Ursache für den Zwischenfall. In Häfen sind große Kreuzfahrtschiffe trotz ihrer gewaltigen Dimensionen nie vollkommen davor geschützt. Insbesondere bei starken Böen können auf einen Schiffsrumpf enorme Kräfte wirken.

Die AIDAperla gehört zur Hyperion-Klasse und wurde 2017 in Dienst gestellt. Das Schiff bietet Platz für mehrere Tausend Passagiere und verfügt über zahlreiche Restaurants, Bars, Freizeitangebote und Kabinen.

Wie schwer der Kontakt mit dem Kai tatsächlich war und ob Reparaturen notwendig werden, soll die technische Untersuchung zeigen. Auch mögliche Auswirkungen auf den weiteren Fahrplan hängen vom Ergebnis dieser Prüfung ab.