„Alarmsignal für Israel“: Zwölf westliche Länder drohen mit Sanktionen

Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen. Politik „Alarmsignal für Israel“: Zwölf westliche Länder drohen mit SanktionenIn Israel wächst die Sorge, dass das Land an Ansehen verliert. Netanjahu zeigt sich wenig beeindruckt. Er könnte profitieren. © AFP/Henry NichollsPlakate, die eine Gruppe bei einer Anti-Israel-Demonstration vor dem britischen Parlament in London aufgestellt hat. Unterdessen verteidigte Premierminister Andy Burnham das von Großbritannien angeführte Handelsverbot mit illegalen israelischen Siedlungen im Westjordanland, nachdem Israel als Reaktion auf westliche Sanktionen wegen der Gewalt israelischer Siedler gegen London gerichtete Maßnahmen ergriffen hatte.Mareike Enghusenvor 1 Stunde9. September 2026 um 13:47IsraelNahost +8FrankreichOstjerusalemDeutschlandLondonKanadaHamasAndy BurnhamAußenpolitik