„Alarmsignal für Israel“: Zwölf westliche Länder drohen mit Sanktionen

Plakate, die eine Gruppe bei einer Anti-Israel-Demonstration vor dem britischen Parlament in London aufgestellt hat. Unterdessen verteidigte Premierminister Andy Burnham das von Großbritannien angeführte Handelsverbot mit illegalen israelischen Siedlungen im Westjordanland, nachdem Israel als Reaktion auf westliche Sanktionen wegen der Gewalt israelischer Siedler gegen London gerichtete Maßnahmen ergriffen hatte.