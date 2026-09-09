Panne: Grazer Alt-Gemeinderäte müssen September-Gehalt zurückzahlen

Wenn es nicht läuft, dann läuft es wirklich nicht: Neben der Budget-Misere hat die Stadt Graz nun auch mit einem Hoppala bei der Lohnverrechnung zu kämpfen.

Die Chaos-Tage im Grazer Rathaus gehen weiter. Wie jetzt bekannt wurde, haben auch jene Gemeinderäte, die am 28. August offiziell ausgeschieden sind, noch ein Septembergehalt überwiesen bekommen – das ihnen natürlich gar nicht mehr zusteht. Der Grazer hat darüber zuerst berichtet. Ein Fehler, muss man im Büro von Personal- und Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) einräumen.

Eine echte Erklärung hat man nicht, außer: Die Kommunikation zwischen den Ämtern habe diesbezüglich nicht funktioniert. Und man selbst habe das leider auch nicht im Fokus gehabt. Aber: „Es ist kein Schaden entstanden.“ Jene, die das Polit-Gehalt – konkret: Ein Gemeinderat verdient 2605,50 Euro brutto im Monat – fälschlicherweise überwiesen bekommen haben, bekommen nun eine Rückzahlungsaufforderung nachgeschickt.

Neue Gemeinderäte bekommen das erste Monat nachverrechnet

Warum wird das Gehalt überhaupt im Vorhinein überwiesen? Das regelt das Gemeinde-Bezügegesetz des Landes. Im Paragraphen fünf ist dort festgelegt: „Die Bezüge sind im Voraus am Anfang eines jeden Monats auszuzahlen.“ In der Stadt gilt das aber für alle Mitarbeiter, nicht nur für Politiker.

Übrigens: Jene, die am 28. August neu angelobt wurden, bekommen ihr September-Gehalt erst zum Monatsende. Das ist so üblich: Wenn jemand neu beginnt, wird das erste Monat nachverrechnet. Dafür fällt dieses Monatsende jetzt besonders gut aus, kommt doch auch gleichzeitig das Oktobergehalt im Vorhinein.