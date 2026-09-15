Das Gerbereimuseum in Eisenerz schreibt seine Geschichte weiter

Das Gerbereimuseum Salzer in Eisenerz hat sich weiterentwickelt und mit dem Museumsgütesiegel einen wichtigen Meilenstein erreicht. Sonderausstellungen und Schulprojekte sollen folgen.

„Wenn Museum draufsteht, wollen wir auch ein richtiges sein“, betonten Andreas Krug und Alexander Hammer vom Gerbereimuseum Salzer im Mai 2024. Sie führen das Lebenswerk des 2022 verstorbenen Herbert Krump weiter und sind ebenfalls wesentlich daran beteiligt, dass der einstigen baulichen Ruine in Eisenerz Stück für Stück neues Leben eingehaucht wurde.

„Der Anspruch, ein richtiges Museum zu sein, ist für uns seither nicht kleiner geworden – im Gegenteil“, so Krug. Und in den letzten Monaten hat sich wieder einiges getan: Die Dauerausstellung wurde erweitert, ein digitaler Museumsführer erstellt und das lang ersehnte Österreichische Museumsgütesiegel zuerkannt. „Was wir heute weiterentwickeln dürfen, steht auf dem Fundament, das Herbert Krump und seine Mitstreiter geschaffen haben. Deshalb verstehen wir unsere Arbeit auch als Verpflichtung, dieses Erbe in seinem Sinne zu bewahren und behutsam in die Zukunft zu führen“, erläutert Krug.

© KLZ / Vanessa Gruber Aus der Ruine in Eisenerz wurde ein Museum

Lohgrube und digitaler Museumsführer

Ein wichtiger Schritt war die Ergänzung der Dauerausstellung um die Lohgrube. „In diesem wesentlichen Bereich wird die Tierhaut zum Leder“, schildert Krug und hebt hervor: „Wir wollen in unserem Museum nämlich nicht nur historische Maschinen und Gegenstände zeigen, sondern vermitteln, wie in diesem Haus zwischen 1548 und 1973 tatsächlich gearbeitet und gelebt wurde.“

Dafür wurde auch ein eigener digitaler Museumsführer erstellt. Die Besucher können nun mit dem eigenen Smartphone zusätzliche Informationen zu ausgewählten Stationen abrufen. „Wir wollen neue technische Möglichkeiten nutzen, um die vorhandene Geschichte besser erzählen zu können“, sagt Krug.

50.000 unentgeltliche Arbeitsstunden

Nachdem die damalige Ruine im Jahr 2004 in den Besitz der Stadtgemeinde Eisenerz überging, wurden insgesamt rund 50.000 unentgeltliche Arbeitsstunden geleistet, um die ehemalige Gerberei in ein Museum zu verwandeln. Mit der Auszeichnung „Steirisches Wahrzeichen“ wurde 2015 bereits ein erster Meilenstein erreicht. Nun folgt mit dem Österreichischen Museumsgütesiegel die bisher wichtigste Auszeichnung für das 2020 eröffnete Gerbereimuseum.

© KLZ / Vanessa Gruber Andreas Krug und Alexander Hammer sind nun die treibenden Kräfte hinter dem Gerbereimuseum Salzer

Für den Verein „Gerberei Salzer“ ist diese Auszeichnung weit mehr als ein Schild an der Museumstür. Sie bestätige, dass die Arbeit, die von Herbert Krump begonnen wurde, mittlerweile den Qualitätsstandards professioneller Museumsarbeit entspricht. Gleichzeitig verstehen Krug und Hammer das Gütesiegel, das Mitte Oktober offiziell verliehen wird, als Auftrag: „Ein Museum ist niemals fertig. Das Gütesiegel ist für uns deshalb keine Ziellinie, sondern die Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Verbindung von Erz und Leder

In Zukunft wolle man verstärkt mit Sonderausstellungen arbeiten. Dabei sollen auch Themen Platz finden, die über das klassische Gerberhandwerk hinausgehen. Gerade die Verbindung zwischen Erz und Leder biete viele Möglichkeiten: „Ohne Leder war kein Abbau am Erzberg möglich. Leder war über Jahrhunderte Teil der Arbeits- und Schutzbekleidung der Bergmänner. Die Geschichte unseres Hauses ist unmittelbar mit der Geschichte des Erzbergs verbunden“, erklärt Krug.

1 / 5 Die originalen Maschinen der Gerberei Salzer sind hier ausgestellt © KLZ / Vanessa Gruber

Neben allen Projekten, Ausstellungen und digitalen Entwicklungen bleibe ein Punkt entscheidend: „Menschen, die mitmachen“, so die beiden Vorstandsmitglieder. Jegliche Form von Unterstützung – vom persönlichen Fachwissen über Mithilfe bei einzelnen Projekten bis hin zu Spenden – sei dabei willkommen. „Ein Museum wie unseres kann auf Dauer nur bestehen, wenn es Menschen gibt, denen die Bewahrung dieser Geschichte ein Anliegen ist“, sagt Krug.

Besonders junge Menschen sollen künftig stärker eingebunden werden. Geplant ist eine intensivere Zusammenarbeit mit Schulen. „Ein Museum soll für junge Menschen nicht nur ein Ort sein, an dem ihnen Geschichte erklärt wird, sondern auch ein Ort, den sie mitgestalten können. Deshalb wollen wir, dass sie sich aktiv an Museumsprojekten beteiligen können“, schildert Krug.