25-Jährige Profikickerin ist in der Defensive die Chefin

Wie geht es Ihnen als Abwehrchefin der „SK Sturm Graz“-Frauen momentan? Stefanie Großgasteiger: Ich bin körperlich und mental fit und trainiere fleißig. Die Chemie in der jungen und neu formierten Mannschaft stimmt. Es läuft gut.

Das Team kämpft um den Einzug in den Europacup-Hauptbewerb, ist erstmals mit einem Gesamt-Score von 7:4 in die zweite Qualifikationsrunde eingezogen. Eine turbulente Angelegenheit, das Rückspiel gegen den FC Gintra. Das kann man laut sagen. Ich habe in meinen acht Jahren Profisport noch nie so ein kurioses Spiel erlebt. Nach dem 2:1 Sieg in Graz sind wir optimistisch nach Litauen geflogen. In den 90 Spielminuten hatten wir von strömendem Regen über etwas Sonnenschein bis hin zu Sturmböen alles. Zum Teil war es so nass, dass der Ball einfach nicht gerollt, sondern stehen geblieben ist. Das Wetter war gewöhnungsbedürftiger als die Gegnerinnen. Nach drei Minuten führten wir 1:0, doch in Minute 14 waren wir 1:3 hinten.

Wie konnte Ihr Team das Spiel herumreißen? Wir spielen mit einem neuen System, hatten eine große Umstellung und haben uns auf unsere Stärken besinnt. Mit Konzentration und Kampfgeist sind wir sogar als Führende mit 4:3 in die Pause gegangen. Danach haben wir das Spiel kontrolliert und haben gewonnen.