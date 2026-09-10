Mit den Stipendien sollen vor allem Familien mit geringem Einkommen unterstützt werden. Am 3. Oktober lädt der Verein zu „Musik für einen guten Zweck“ in den Stadtpark Bärnbach ein.

Die Glasfabriks- und Stadtkapelle Bärnbach feiert heuer ihr 95-jähriges Bestehen. Das Jubiläumsjahr wurde bereits am 18. April mit einem großen Konzert eröffnet. Am 20. Juni folgte im Stadtpark Bärnbach ein Jubiläumsfest. Am 3. Oktober lädt der Verein nun zu „Musik für einen guten Zweck“ in den Stadtpark. Den Abschluss bildet am 13. Dezember ein Adventkonzert mit Natalie Holzner.

Neben den Konzerten liegt ein Schwerpunkt auf der Nachwuchsarbeit. Weil die musikalische Ausbildung nicht davon abhängen soll, wie viel Geld eine Familie zur Verfügung hat, bietet die Musikkapelle ihren jungen Mitgliedern ein Musikschulstipendium an. Über die Vergabe und die Höhe des Stipendiums entscheidet der Vorstand nach Prüfung des jeweiligen Antrags.

Bläserklasse für Erwachsene

Die Leidenschaft für die Musik ist jedoch keine Frage des Alters. Die Bläserklasse für Erwachsene richtet sich an Personen, die ein Instrument neu erlernen oder nach einer längeren Pause wieder musikalisch aktiv werden möchten. Mit der HüttenMusi gibt es ein weiteres Ensemble, das Musik und geselliges Beisammensein verbindet.

© Glasfabriks- und Stadtkapelle Bärnbach Die Mitglieder der Glasfabriks- und Stadtkapelle Bärnbach

„Musik verbindet Generationen. Bei uns können junge und ältere Musikerinnen und Musiker miteinander musizieren und voneinander lernen“, sagt der stellvertretende Obmann Daniel Wabitsch. Für 2027 ist die Anschaffung neuer Uniformen vorgesehen. Mit der Kombination aus musikalischer Ausbildung, Veranstaltungen und neuen Angeboten will die Glasfabriks- und Stadtkapelle auch künftig Menschen für das gemeinsame Musizieren begeistern.