Warum „schwänzte“ Charles III. Begräbnis von König Harald?

Viele Vertreter europäischer Monarchien kamen zur Verabschiedung des verdienten norwegischen Königs Harald V. Aus Großbritannien reiste Prinz William an – anstelle von Charles III.

Der beim norwegischen Volk ungemein beliebte König Harald V., der seinem Land 35 Jahre diente, trat seinen letzten Weg an: Begleitet von seiner Familie wurde er in Oslo nun zu seiner letzten Ruhestätte gebracht. Zum Begräbnis kamen hochrangige Vertreter aus mehreren europäischen Königshäusern. Abwesend war allerdings ein Monarch, der zu Harald V. ein durchaus gutes Verhältnis pflegte: Charles III. Viele verwunderte das.

Der amtierende britische König ließ sich in Norwegen offiziell von seinem Sohn William vertreten. Das war zu erwarten, kennt man die übliche Praxis – auch wenn es nirgendwo explizit festgeschrieben ist und offenbar situationsabhängig. Die Vertretung durch ein anderes hochrangiges Mitglied der Windsors war gerade in den vergangenen Jahren immer wieder zu beobachten und entspricht der protokollarischen Tradition. Notwendig wurde das auch durch Krankheitsfälle in der britischen Königsfamilie.

Zudem steht außer Frage, dass der Erste in der Thronfolge weiter auf Hochtouren auf seine künftige Aufgabe vorbereitet wird – und längst auch international ein wichtiges Gesicht der britischen Monarchie wurde. Anno 2005 kam zur Trauerfeier für den verstorbenen Papst Johannes Paul II. wiederum Charles als offizielle Vertretung für seine amtierende Mutter Elizabeth II. – damals war er noch Prince of Wales, aber ebenfalls Erster in der Thronfolge.