„Dass die Versicherung den ganzen Schaden zahlt, ist ein Irrglaube“ 

„Generell deckt eine Eigenheim- und Haushaltsversicherung etwaige Unwetterschäden. In welcher Höhe und für welche Schäden genau gehaftet wird, steht in der Polizze“, sagt Rechtsanwalt Florian Mitterbacher aus Klagenfurt. „Es gibt beispielsweise einen Unterschied zwischen Mure und Erdrutsch. Meist sind Schäden aus Vermurungen nicht versichert, aber aus Erdrutschen schon.“

Was ist, wenn ein Haus – etwa durch Überschwemmung - komplett zerstört wird?

„Noch immer hält sich der Irrglaube, dass man in solchen Fällen den gesamten Schaden – oft sogar ein komplettes Haus – von der Versicherung ersetzt bekommt“, meint Mitterbacher. Die Versicherung müsse aber immer nur die im Vertrag angegebene vereinbarte Höchstsumme bezahlen. „Wenn ein Risiko wie Überschwemmung beispielsweise bis zu 20.000 Euro versichert ist, bekommt der Versicherungsnehmer in der Regel diese 20.000 Euro ersetzt, und nicht den Wert des ganzen Hauses,“ betont der Anwalt. „Versicherungsunternehmen haben in ihren Bedingungen einen Passus, wonach die Versicherungsdeckung mit einer Höchstsumme begrenzt ist. Das bedeutet, dass die Versicherung, auch wenn sie grundsätzlich zahlungspflichtig ist, maximal den in der Polizze genannten Höchstbetrag zahlen muss. Nicht mehr. Auch dann nicht, wenn der tatsächliche Schaden höher ist.“