Das „Biest“ offenbarte Alcaraz‘ Menschlichkeit

Ben Shelton oder Frances Tiafoe stehen in New York im Halbfinale und sollen die amerikanische Durststrecke bei den US Open endlich beenden.

Es war eines der besten, wenn nicht das beste Match des Jahres, das Ben Shelton und Carlos Alcaraz bis 3.33 Uhr früh und damit so tief in die Nacht wie nie zuvor in Flushing Meadows serviert haben. Und es brachte mit dem Amerikaner nach einem 4:31 Stunden langen Schlagabtausch einen überraschenden 6:7, 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7)-Sieger hervor. Überraschend deshalb, weil Shelton in den bisherigen drei Aufeinandertreffen mit dem US-Open-Titelverteidiger doch stets das Nachsehen hatte, und grundsätzlich jeder Spieler mit Ausnahme von Jannik Sinner gegen den Spanier als Außenseiter auf den Platz geht. Andererseits kommt der Erfolg doch nicht so überraschend, war Alcaraz nach einer viereinhalbmonatigen Verletzungspause ohne jegliche Matchpraxis erst in New York wieder in den Tenniszirkus eingestiegen und musste sich dort im Viertelfinale mit Shelton der ersten echten Herausforderung stellen. Der war der Iberer am Ende noch nicht gewachsen.

Das Aus von Alcaraz löste bei der übrigen Kollegschaft wohl ein kollektives Aufatmen aus, hätte es ihre Arbeit ad absurdum geführt, wenn der siebenfache Grand-Slam-Sieger nach einer so langen Zwangspause schon wieder das gesamte Feld aus dem Weg hätte räumen können. Aber nein, „Carlitos“ ist kein Roboter, bewies mit seinem Scheitern menschliche Züge und konnte die Niederlage auch entsprechend einordnen: „Ich habe den Platz glücklich verlassen. Ich habe ihn mit einem Lächeln und gesund verlassen – und das war es, was ich gebraucht habe. Ich bin stolz und glücklich darüber, wie ich gekämpft habe. Am Ende war es extrem eng, also muss ich auch nicht enttäuscht sein. Ben spielt unglaublich kraftvoll – er ist ein Biest“, resümierte der Superstar aus El Palmar.

Das „Biest“ selbst strahlte freilich über beide Ohren, sprach von einem „Krieg“ und einem „epischen Match“. Der Triumph hievt den 23-Jährigen in der Weltrangliste auf Platz vier nach oben, doch hat „Big Ben“ ein anderes Ziel: Den Heimsieg bei den US Open. Das Gefühl des Halbfinales erfuhr Shelton im „Big Apple“ bereits 2023, diesmal soll es aber weiter gehen. Im Semifinale wartet Landsmann Frances Tiafoe, der wiederum einen weiteren Landsmann, nämlich Alex Michelsen, im ersten Nervenkrimi des Abends mit 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (10:6) in die Knie gezwungen hatte. Dank dieser Konstellation steht auch fest, dass die Amerikaner zumindest einen Spieler im Endspiel haben. Dies nährt die US-Hoffnungen auf den ersten US-Open-Sieger aus den USA seit Andy Roddick 2003. Es war zugleich auch der letzte Grand-Slam-Triumph eines US-Amerikaners ...

Eher ist dieses Meisterstück Shelton zuzutrauen. Der Power-Spieler aus Atlanta führt gegen den um fünf Jahre älteren „Showman“ Tiafoe im „Head to head“ mit 3:1, scheint der komplettere Spieler zu sein und hat erst vor einem Monat mit einem Triumph beim Montreal-Masters seine aktuelle Topform unter Beweis gestellt. Trainiert von seinem Vater Bryan, einem ehemaligen Top-60-Spieler, hat sich Shelton mit seiner positiven Ausstrahlung und seinen emotionalen Eruptionen auf dem Platz längst in die Herzen der Fans gespielt und hält mit seiner Beziehung zu Trinity Rodman auch die Boulevard-Presse auf Trab. Seit März 2025 sind das Tennis-Ass und die Tochter der Basketball-Legende Dennis Rodman, die selbst als herausragende Profifußballerin und Olympiasiegerin im Rampenlicht steht, ein Paar. Ja, Erfolg verbindet.