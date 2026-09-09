BKS Bank unter 500 „World’s Top-Performing Banks“

Kärntner Bank hat es in neues Ranking von Forbes und Statista geschafft. BKS-Bank-Vorstandsvorsitzender: „Zeigt, dass unser Geschäftsmodell im weltweiten Vergleich überzeugt.“

Die BKS Bank wurde in die erstmals veröffentlichte Rangliste „World’s Top-Performing Banks 2026“ aufgenommen. Das Ranking, das weltweit 500 Banken umfasst, wurde von Statista mit Forbes erstellt. Bewertet wurde die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Banken: Profitabilität floss mit 30 Prozent in die Gesamtwertung ein, Wachstum und Ertragsqualität mit 20 Prozent, Kapital- und Fi-nanzierungsresilienz sowie Aktivaqualität und Effizienz mit jeweils 25 Prozent.

Grundlage waren zentrale Finanzkennzahlen der letzten drei Jahre. Berücksichtigt wurden Banken mit mindestens drei Milliarden US-Dollar Bilanzsumme, deren Kerngeschäft im Einlagen- und Kreditgeschäft liegt. Die Institute wurden nach ihrer Bilanzsumme in sechs Größenklassen eingeteilt. Mit einer Bilanzsumme von 11,2 Milliarden Euro im Geschäfts-jahr 2025 fällt die BKS Bank in die Kategorie „untere mittelgroße Banken“.

Nikolaus Juhász: „Gleich bei der Premiere dieses internationalen Rankings zu den ausgezeichneten Banken zu zählen, freut uns besonders. Es zeigt, dass unser Geschäftsmodell auch im weltweiten Vergleich überzeugt.“