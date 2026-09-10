Partys und Hotspots – wo es beim Dolomitenmann in Lienz abgeht

Bald ist es endlich wieder so weit: Der Red Bull Dolomitenmann zieht ganz Lienz in seinen Bann. Die besten Locations zum Schauen und Feiern gibt es hier.

110 Teams aus 13 Nationen stellen sich heuer der 39. Auflage des Red Bull Dolomitenmanns in Lienz. „Als die Härtesten unter der Sonne“ werden die Athletinnen und Athleten bezeichnet, die im Staffelbewerb aus Berglauf, Paragleiten, Mountainbiken und Kajakfahren antreten. Eine gute Nachricht vorweg: Auch wenn gerade ein Italientief über Osttirol liegt, für den Samstag vermelden die Meteorologen Sonnenschein und angenehme Temperaturen um 23 Grad Celsius im Talboden. Doch wo schaut man dem Spektakel zu?

Start ist um 10 Uhr am Lienzer Hauptplatz – womit ein Hotspot gleich genannt ist. Sollte doch schlechtes Wetter oder Nebel in den Dolomiten herrschen, wird umgeplant: Dann erfolgt die Übergabe von Bergläufer auf Paragleiter nicht am Kühbodentörl , sondern am Hochsteingipfel. Start wäre wegen der kürzeren Strecke um 10.30 Uhr. Auf „normaler“ Strecke kann man den Läufern bereits auf ihrem Weg durch Amlach zujubeln. Weiter geht es auf dem legendären Goggsteig, ehe mit dem Klammbrückl ein Publikumsmagnet wartet. Wer dort mit dem Auto hinwill, muss aber früh los. „Mehr als 30 Pkws passen nicht hin. Sobald der Parkplatz voll ist, sperren wir unten zu“, sagt Rennleiter Thomas Zimmermann. „Zimml“ rät generell allen, die einzelnen Hotspots zu Fuß oder, noch besser, mit dem E-Bike anzusteuern: „Da kommt man fast überall schnell und einfach hin.“

1 / 3 Am am Streckenrand herrscht stets beste Laune © KLZ / Blassnig

Die 2025er-Bestzeit für den Lauf über rund 2000 Höhenmeter zum Törl schaffte übrigens der Kenianer Patrick Kipngeno in sagenhaften 1:20,21,8 Stunden. Den Paragleitern darf man dann natürlich nur mit Fernglas und Co. vom Boden aus folgen. Apropos: Es herrscht den ganzen Tag über absolutes Flugverbot, auch Kameradrohnen sind tabu. Sandra Grissmann, Ehefrau des Dolomitenmann-Erfinders Werner Grissmann: „Die Polizei wird rigoros sein. Es drohen Strafen bis zu 22.000 Euro.“ Neben den Paragleitern dürfen nur die drei Dolomitenmann-Hubschrauber, die etwa für TV-Aufnahmen und Transport zuständig sind, in die Luft – sowie in Notfällen der C7.

Mit der Schlossbergbahn zur Moosalm

Einer der Hotspots schlechthin ist die auf rund 1000 Meter Höhe gelegene Moosalm am Hochstein. Hier sind zunächst die Paragleiter bei ihrer vorgeschriebenen Zwischenlandung samt kurzem Sprint zu bewundern, später preschen die Mountainbiker sowohl im Up- wie im Downhill vorbei. Am einfachsten zu erreichen ist die Moosalm per Schlossalmbahn, die ganz regulär ihre Kreise zieht. Am Samstag geschlossen ist hingegen der Sessellift H2 zur Sternalm. Die Paragleiter landen endgültig ab circa 11.45 Uhr im Dolomitenstadion (Hotspot!), wo wiederum die Biker zu ihrer Fahrt zum Hochstein starten.

Bergab ziehen die Pedalritter nach der Moosalm weiter in den „Flow-Family-Trail“, dann am Schloss Bruck vorbei in die Pfister – ein weiterer Hotspot im doppelten Sinn. Denn hier müssen die Kajakfahrer später ihr Sportgerät verlassen und über eine spektakuläre Rutsche wieder in den Fluss springen.

1 / 3 Über eine Rutsche geht es auf Höhe der Pfister zurück in die Isel © KLZ / Blassnig

Streckenänderung wegen tödlicher Kuhattacke

Zurück zum MTB: Nach der Pfister musste die Strecke geändert werden. Statt auf dem Isel-Trail geht es auf dem Radlweg zum Schotterwerk Glanz, wo die Kajaks warten. Der Grund: die tödliche Kuhattacke, die sich hier im Mai ereignet hatte. Eine Einigung mit den Kuhhaltern war für das OK-Team nicht möglich. „Für uns steht die Sicherheit der Sportler an erster Stelle“, begründet Organisator Niki Grissmann die Umplanung. Der sonst zum Zuschauen beliebte Radweg zur Glanzer Brücke ist für das Publikum folglich gesperrt. Nach Glanz soll man am besten über Oberlienz ausweichen.

Wer die Kajakfahrer lieber in Lienz anfeuern will, kann dies natürlich links und rechts der Isel tun, zumal auch die verpflichtende Eskimorolle kurz vor dem Ausstieg am Südtirolerplatz absolviert wird. Vom diesem aus müssen die Paddler schlussendlich mit ihrem Equipment zum Hauptplatz laufen – dem finalen Ziel und Hotspot. Zur Orientierung: Das Siegerteam 2025 (Kolland Topsport Elite) benötigte rund vier Stunden und zehn Minuten. Spätestens um 14 Uhr sollte man also am Hauptplatz sein.

Partys am Freitag- und Samstagabend

Doch der Dolomitenmann ist nur der Dolomitenmann, wenn es auch abseits der Strecke abgeht. Hier macht die „Ö3 Warm Up Night“ am Freitag ab 19.30 Uhr am Hauptplatz den Beginn. Am Renntag erklingen ab 18.30 Uhr die Posaunen im Rahmen der „Trombone Powerdays“, ehe kurz später die Siegerehrung steigt. Weiter geht es ab 20 Uhr mit der „Ö3 Champions Night“, bei der zunächst „DJ Dave the Voice“ einheizt. Der Höhepunkt folgt ab 22 Uhr mit dem Auftritt der Gruppe „Folkshilfe“, auf den sich Niki Grissmann besonders freut: „Die waren vor sechs Jahren schon hier, jetzt spielen sie in einer ganz anderen Liga – mit den Größten in Österreich.“