Dank seiner Frau braut dieser Kärntner nun sein eigenes Bier

Günter Pamminger aus Guttaring hat eine besondere Leidenschaft: das Bierbrauen. Seine Sorten könnten bald den Weg in die heimische Gastro finden.

Als gelernter Koch und Kellner hatte Günter Pamminger (56) während seines Lebens beruflich schon einige Berührungspunkte mit Bier. Der Weg bis hin zum Selbstbrauen war allerdings schon etwas weiter. „Vor etwa drei Jahren hat meine Frau ein Hobby gesucht und wir sind dann auf das Bierbrauen gestoßen“, erzählt der Guttaringer. „Sie hat es allerdings nicht weiter verfolgt, aber für mich war das eine interessante Geschichte. Ich hatte schon immer eine Leidenschaft für Selbstproduziertes, habe auch schon Bergkäse hergestellt.“

Spezialisiert hat sich Pamminger auf klassische Craft-Biere. Dabei handelt es sich vereinfacht gesagt um ein handwerklich hergestelltes Bier von einer unabhängigen Brauerei. Begonnen hat der 56-Jährige im eigenen Keller, mittlerweile produziert er seine Ware unter dem Namen „Biersiada“ beim Gelter in Goggerwenig.

© Wilfried Gebeneter Die Flaschen des „Biersiadas“

Aktuell gibt es ein paar Sorten, darunter die „Ganja Gretl“ und die „Ambar“. „Die ‚Ambar‘ ist ein bernsteinfarbenes Pale Ale mit Ecken und Kanten, das sich sicherlich von den industriellen Bieren abhebt. Das ist auch mein klarer Anspruch“, betont Pamminger. Weitere Sorten seien bereits in Planung. „Ich möchte demnächst ein Hanfbier produzieren.“ Die Voraussetzungen dafür seien beim Gelter ideal.

Zu erwerben gibt es die „Biersiada“-Produkte aktuell bei Pamminger zuhause. „Wir haben eine Art Hofverkauf. Man kann mich unter 0676 66 13 833 anrufen und einen Abholtermin vereinbaren.“ Der Hof befindet sich in Guttaring, die Adresse ist Karawankenblick 11. In der Zwischenzeit scheint sich auch die Gastronomie für Pammingers Bier zu interessieren. „Es sind schon zwei, drei Wirtshäuser auf mich zugekommen, die es gerne haben möchten“, freut sich der gebürtige Bad Ischler. Hauptberuflich ist Pamminger heute im Maschinenbau als Qualitätsprüfer tätig.