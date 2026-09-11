Wolfsberger Stadtlauf: Laufen für die Krebshilfe

Der Wolfsberger Stadtlauf findet am 13. September 2026 statt und unterstützt die Krebshilfe Kärnten mit jedem gelaufenen Kilometer.

Wolfsberg steht erneut ganz im Zeichen des Laufsports: Am Sonntag, dem 13. September 2026, geht der Stadtlauf Wolfsberg in die nächste Runde. Im Vorjahr waren mehr als 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei. Ein besonderes Merkmal der Veranstaltung sei der karitative Gedanke: Mit jedem gelaufenen Kilometer wird die Krebshilfe Kärnten unterstützt. Damit setze der Stadtlauf ein starkes Zeichen für Solidarität und zeige, wie Sport Menschen verbinden und gleichzeitig Gutes bewirken kann.

„Der Stadtlauf bietet für jede und jeden die passende Distanz und ist eine wunderbare Gelegenheit, gemeinsam aktiv zu sein. Ich lade die Bevölkerung herzlich ein, dabei zu sein und den guten Zweck des Events zu unterstützen“, so Bürgermeister Alexander Radl (SPÖ), der auch selbst wieder am Lauf-Event teilnehmen wird.

1 / 152 © Gerhard Pulsinger

Mehr zur Veranstaltung Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aller Altersgruppen werden unterschiedliche Bewerbe angeboten. Los geht es um 9 Uhr mit dem Kinderlauf über 500 Meter für die Altersklassen U6 und U8. Um 9.15 Uhr folgt der Walk- und Jugendlauf über 2,5 Kilometer für die Klassen U10, U12 und U14. Der Hauptbewerb, der Stadtlauf Wolfsberg über 4,8 beziehungsweise 9,6 Kilometer, startet um 10 Uhr.

Neben den sportlichen Wettbewerben dürfen sich die Teilnehmer auf zahlreiche Höhepunkte freuen: Goodie Bags, Verlosungen, Medaillen und Pokale. Ganz gleich, ob Laufprofi, Hobbyläuferin, Walker oder Nachwuchstalent: Jede Teilnahme zählt und jeder zurückgelegte Kilometer setzt ein Zeichen für Gesundheit und Zusammenhalt.

Veranstalter des Stadtlaufs sind das Fitness- und Gesundheitsunternehmen „I like it“, das seit 2010 in der Branche tätig ist, und Intersport Pilz. Mit dem Laufevent in Wolfsberg möchte das Unternehmen gemeinsam mit seinen Partnern allen sportbegeisterten Menschen die Möglichkeit bieten, einen besonderen Tag voller Bewegung, Motivation und Gemeinschaft zu erleben. Dabei seien nicht nur ambitionierte Läuferinnen und Läufer angesprochen, sondern alle, die Freude am Sport haben.