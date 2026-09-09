Steirische Blasmusiktalente spielen Abschlusskonzert in Voitsberg

Das Konzert am 12. September in den Stadtsälen Voitsberg bildet den Höhepunkt der Akademie des Landesjugendblasorchesters. Mit dabei sind drei Talente aus dem Bezirk Voitsberg.

Von 6. bis 12. September versammeln sich bei der Akademie des Landesjugendblasorchesters junge Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Steiermark. Unter dem Motto „Curtain Up! – Vorhang auf“ erarbeiten sie unter der musikalischen Leitung von Johann Mösenbichler ein abwechslungsreiches Konzertprogramm. Mit dabei sind auch drei Nachwuchstalente aus dem Bezirk Voitsberg.

Leonhard Jud von der Werkskapelle Bauer Voitsberg, Verena Scheiber vom Musikverein Gestüt Piber und Robert Trischler von der Jugendkapelle Mooskirchen gehören zum Teilnehmerfeld. Gemeinsam mit den anderen 14- bis 18-jährigen Musikern sammeln sie neue Erfahrungen und arbeiten an einem anspruchsvollen Programm.

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Von traditioneller Blasmusik bis hin zur Operette

Nach einer intensiven Probenwoche präsentiert das Orchester am Freitag, 11. September, um 17 Uhr im Kunsthaus Weiz erstmals das erarbeitete Programm. Den Höhepunkt bildet das Abschlusskonzert am Samstag, 12. September, um 17 Uhr in den Stadtsälen Voitsberg. Musikalisch erwartet das Publikum eine Reise durch verschiedene Stilrichtungen. Das Konzertprogramm zeigt die große Bandbreite der sinfonischen und traditionellen Blasmusik ebenso wie die Klangwelten von Operette und Musical. Der Eintritt ist frei, Besucher werden um eine freiwillige Spende gebeten.

Neben der musikalischen Arbeit steht bei der LJBO-Akademie die Gemeinschaft im Mittelpunkt. „Die Akademie ist ein Ort der Begegnung, an dem Freundschaften entstehen und junge Talente gemeinsam wachsen“, betont Landesjugendreferentin Sabrina Csrnko. Auch Projektleiter Markus Adam sieht in der Akademie eine besondere Möglichkeit, die Vielfalt der Blasmusik zu zeigen.