Bus verbindet fünf Kärntner Gemeinden mit 500 Haltestellen

Mit rund 500 Haltepunkten verbindet das „Ruf:Zu“-Rufbus-System seit 1. September die Gemeinden St. Veit, Maria Saal, Frauenstein, Liebenfels und St. Georgen am Längsee.

Seit 1. September verbindet fünf Gemeinden in der Zollfelder Umgebung ein neues Bus-System. Unter dem Namen „Ruf:Zu“ stehen insgesamt vier Busse 365 Tage im Jahr zur Verfügung. Ein Netz aus 500 Haltestellen, zu keiner muss man länger als 300 Meter gehen, wurde für das Gebiet in den Gemeinden St. Veit, Maria Saal, Frauenstein, Liebenfels und St. Georgen am Längsee ausgewählt.

Dass bei einer Siedlungsstruktur, wie sie in vielen Kärntner Gemeinden der Fall ist, der Linienverkehr nicht für alle Bürger gleichermaßen erreichbar ist, ist bekannt. Um dem entgegenzuwirken, wurde vom Land Kärnten eine Mikro-ÖV-Strategie ins Leben gerufen. Knapp 100 Gemeinden konnten bereits mit ins Boot geholt werden – die jüngsten sind eben jene um das Zollfeld. Hier fährt seit 1. September der „Ruf:Zu“-Bus. „Die Strategie ist erfolgreich angelaufen und spricht sich auch stark herum. Bei Gemeinden, die es schon länger anbieten, läuft es überragend. Keine der fast 100 Gemeinden ist bis dato abgesprungen und es zeichnet sich auch nicht ab“, erklärt Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP), auf dessen Initiative das erste Mikro-ÖV-Angebot in seiner Heimatgemeinde, Steindorf am Ossiacher See, vor ein paar Jahren ins Leben gerufen wurde.

720.000 Euro im Jahr

Das Projekt ist für eine Laufzeit bis 31. August 2029 konzipiert, danach gibt es eine Evaluierung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 720.000 Euro im Jahr. 470.000 steuert das Land Kärnten bei, der Rest wird – je nach Größe – auf die Gemeinden aufgeteilt. Verantwortlich für die Verkehrsleistung ist die Althofener Firma Hofstätter, die als Subunternehmer der Kärnten Bus GmbH fungiert. Zehn Vollzeitfahrer werden bei Vollauslastung im Einsatz sein. „Moderne Technik, regionale Betreuung. Die Buchung läuft per App, online oder, was uns am liebsten ist, telefonisch“, sagt Mirko Gavric von Kärnten Bus.

„Fast ein Meilenstein für unsere Region.“ So bezeichnet St. Veits Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) den Rufbus. „Durch die gebündelten Kräfte der fünf Gemeinden kann die Lebensqualität deutlich gesteigert werden“, freut sich Kulmer, da der reguläre Linienverkehr immer wieder an Grenzen stoße. „Diese Lücke kann der Mikro-ÖV nun schließen.“ In St. Veit gibt es übrigens eine Haltestelle direkt am Hauptplatz. Ob der Bus auch außerhalb der Ladezeiten halten darf? Ja, für den Bus würden die gleichen Regeln gelten wie für Taxis.

Durch die gebündelten Kräfte der fünf Gemeinden kann die Lebensqualität deutlich gesteigert werden. — Martin Kulmer , Bürgermeister von St. Veit

Der „Ruf:Zu“ ist Montag bis Samstag von 6 bis 22 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 6 bis 20 Uhr unterwegs. „Diese Bedienzeiten und vier Fahrzeuge sind keine Selbstverständlichkeit – sondern herausragende Bedienqualität in der Region“, merkt Schuschnig an. Tariflich ist das Angebot in den bestehenden öffentlichen Verkehr eingebunden. Es gilt der Tarif des Verkehrsverbundes Kärnten zuzüglich eines Komfortzuschlags von 2 Euro. Fahrgäste mit einer gültigen Zeitkarte des Verkehrsverbundes Kärnten, einem Klimaticket Österreich oder einer Gästekarte Kärnten bezahlen lediglich den Komfortzuschlag. Der „Ruf:Zu“ ist über die kostenlose App buchbar.