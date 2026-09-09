Zwei 15-Jährige krachten mit ihren Mopeds in abbiegendes Auto

Unfall in Gratkorn: Zwei Mopedfahrerinnen übersahen abbiegendes Auto und krachten zusammen. Beide, wie auch der Autolenker, wurden bei dem Unfall verletzt.

Ein 46-jähriger Autofahrer wollte am Dienstagabend gegen 19 Uhr mit seinem Pkw in Kirchenviertel (Gemeinde Gratkorn) von der Brucker Straße nach rechts in den Hausbergweg einbiegen. Eine hinter ihm fahrende 15-jährige Mopedlenkerin dürfte dies übersehen haben, prallte gegen den Pkw und wurde gegen die Heckscheibe geschleudert. Ihre nachkommende gleichaltrige Freundin konnte ebenfalls ihr Moped nicht mehr rechtzeitig abbremsen, touchierte das erste Moped und kam zu Sturz.

Während einer der beiden Mopedlenkerinnen schwer verletzt wurde, erlitten der Pkw-Lenker sowie die zweite Mopedlenkerin leichte Verletzungen. Sie wurden nach der Erstversorgung ins LKH Graz eingeliefert.