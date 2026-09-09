Beste Stimmung beim Radkersburger Bereichsfeuerwehrtag in Ratschendorf

Ehrungen verdienter Mitglieder, feierlicher Aufmarsch und der Blick in die Zukunft – beim Radkersburger Bereichsfeuerwehrtag und der 140-Jahr-Feier in Ratschendorf war viel los.

Deutsch Goritz stand kürzlich ganz im Zeichen des Feuerwehrwesens: Beim zweiten Bereichsfeuerwehrtag kamen zahlreiche Mitglieder befreundeter Wehren, Ehrengäste sowie Vertreter aus Politik und Öffentlichkeit zusammen, um 140 Jahre FF Ratschendorf zu feiern.

In den Ansprachen zum Festtag ging es sowohl um die Herausforderungen als auch die Würdigung des Ehrenamts. Beim feierlichen Aufmarsch präsentierten sich die Feuerwehren dann in eindrucksvoller Form. Ein weiterer Programmpunkt war die Verleihung von Auszeichnungen an verdiente Kameraden. Mit diesen Ehrungen wurden jene Mitglieder geehrt, die sich über viele Jahre hinweg in besonderer Weise für ihre Feuerwehr und für das Gemeinwohl eingesetzt haben.

„Der Bereichsfeuerwehrtag war ein Zeichen der Anerkennung für die vielen ehrenamtlich geleisteten Stunden, ein Bekenntnis zur Kameradschaft und ein würdiger Rahmen für jene Menschen, die tagtäglich für die Sicherheit anderer da sind“, zieht man seitens des Bereichsfeuerwehrverbands Radkersburg zufrieden Resümee.