Bekannter Sportmediziner übernimmt Therapiezentrum in Klagenfurt

Sportmediziner Gerhard Stingl und Steuerberater Felix Napetschnig haben das TWG Institut in Klagenfurt übernommen. Sie wollen dieses weiter ausbauen.

Seit 2000 wird an der Adresse St. Veiter Straße 180 in Klagenfurt die gesamte Palette der physikalischen Medizin angeboten. Seit Anfang Juli steht das Therapie-, Wellness- und Gesundheitsinstitut TWG aber unter neuer Führung. Sportmediziner Gerhard Stingl hat die Agenden übernommen und das Institut in einem ersten Schritt in „Therapie- und Rehazentrum Klagenfurt“ umbenannt.

Wie bisher, wird dort ein umfassendes therapeutisches Spektrum angeboten – Physiotherapie, Heilmassagen, Lymphdrainagen, Elektrotherapie, Wärmetherapie, Ultraschalltherapie, Paraffinbäder und vieles mehr. Auf rund 500 Quadratmetern arbeiten aktuell sechs Therapeuten an 22 Therapieplätzen nach einem Therapieplan am Patienten. „Wir arbeiten eng mit Hausärztinnen und Hausärzten, Fachärztinnen und Fachärzten sowie weiteren Gesundheitseinrichtungen zusammen“, erklärt Stingl. „So stellen wir eine ganzheitliche und individuell abgestimmte Behandlung sicher.“

1 / 3 Das „Therapie & Rehazentrum Klagenfurt“ in der St. Veiter Straße 180 © Helge Bauer/KK

Ausgebaut werden soll das Angebot an medizinischer Sporttherapie. „Ein Sportler soll ja nach einer Verletzung maximal schnell wieder trainieren können“, weiß der 59-Jährige aus Erfahrung. Im Keller will er diesem Anspruch in einem eigenen Therapie- und Trainingsraum mit eigenen medizinischen Geräten gerecht werden. Eigene Sportwissenschaftler, mit einer speziellen Zusatzausbildung, und Sportphysiotherapeuten werden dabei unterstützend wirken und gezielt Trainingseinheiten für den Wiederaufbau nach einer Verletzung erarbeiten. Jeweils ein Facharzt aus dem Gebiet der Neurologie und der Unfallchirurgie werden ebenfalls beratend tätig sein.

© Helge Bauer/KK Das Team des neuen „Therapie & Rehazentrum Klagenfurt“

Gerhard Stingl fühlt sich zur Medizin berufen. Der Klagenfurter begleitete bereits als Kind seinen Vater Eduard, ebenfalls Arzt, bei Hausbesuchen. Das Studium der Humanmedizin war die logische Folge. Nach dem Turnus und einer Zeit als Assistenzarzt am Klinikum Klagenfurt verschlug es ihn in die Sportmedizin. Am Aufbau des Therapie-, Wellness- und Gesundheitsinstitut TWG war der zweifache Vater bereits maßgeblich beteiligt, widmete sich später aber dem Aufbau des Therapiezentrums Gurktal, eines weiteren in Ferlach sowie seiner Ordination als Allgemeinmediziner in Sirnitz. Jetzt kehrt er an eine seine erste Wirkungsstätte als Arzt zurück.

Neben Stingl fungiert übrigens weiters Christian Knapitsch, seines Zeichens Facharzt für physikalische Medizin, als ärztlicher Leiter. Als strategischen Partner hat er den Klagenfurter Steuerberater Felix Napetschnig mit ins Boot geholt.