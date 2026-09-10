Ein Leobener entwendete einen Verkehrsmast mit sechs verschiedenen Beschilderungen und nahm ihn mit zu sich nach Hause. Dafür muss er jetzt tief in die Tasche greifen.

„Das ist ein klassisches Jugenddelikt“, sagt die Staatsanwältin. Die Richterin stimmt ihr zu: „Das machen eigentlich Kinder.“ Und trotzdem sitzt Mittwochvormittag ein 30-jähriger Leobener vor Gericht, weil er einen Verkehrsmasten, an dem insgesamt sechs verschiedene Verkehrsschilder angebracht waren, von der Straße entfernt und in seiner Garage deponiert hat. Ihm wird am Landesgericht Leoben das Vergehen der dauernden Sachentziehung zur Last gelegt.

Warum der Angeklagte das gemacht hat, kann er nicht erklären. „Ich war ziemlich betrunken. Warum ich es getan habe, weiß ich nicht mehr. Aber ich bin nicht stolz darauf und ich würde es auf jeden Fall nicht noch einmal machen“, erklärt er. Er habe damals eine schwierige Zeit durchgemacht, unter anderem weil er seinen Führerschein wegen Alkohol am Steuer abgeben musste.

Urteil war notwendig

Vor der Richterin zeigt der 30-Jährige sich jedenfalls vollumfänglich geständig, die Tat tue ihm leid und er wünscht sich ein mildes Urteil. Das will ihm die Richterin auch geben, doch aufgrund von zwei diversionellen Maßnahmen, die der Angeklagte in der Vergangenheit bekommen hat, sei das gar nicht so einfach.

„Es ist kein wahnsinnig gravierendes Delikt. Sie sind unbescholten, haben aufgrund ihrer Alkoholisierung so gehandelt und Sie sind geständig. Aber eine weitere Diversion ist aufgrund ihrer Vorgeschichte nicht möglich. Weil Sie recht viel verdienen, wird das jetzt leider trotz Milderungsgründen ein teurer Spaß“, erklärt die Richterin dem Angeklagten.

Er muss eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 70 Euro zahlen, das sind insgesamt 8400 Euro Strafe. Der Angeklagte bittet um Ratenzahlung. Die Tat scheine zwar nicht im Strafregisterauszug auf, sei aber dennoch eine Vorstrafe. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.